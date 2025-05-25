Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, передає 24 Канал. Подібну ідею розглядають не тлі неспроможності європейських країн самостійно закрити прогалини.

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Як Європа готова допомогти

Видання пише, що Європа не має ані запасів зброї, ані потужностей для її виробництва в достатньому обсязі, щоб забезпечити Україну необхідною кількістю. Крім того, на тлі останніх подій стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть Україні зброю.

Нагадують, що у Вашингтоні заклики Європи посилити санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на негайне припинення вогню. Тому, як розповіли співрозмовники Bloomberg, зараз дедалі більше схиляються до варіанту закупівлі.

Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться відправляти американську зброю в Україну, то це зробить Європа. Це допомогло б Україні стримати наступ Росії й могло б чинити новий тиск на Путіна, змусивши його серйозно поставитися до припинення вогню,

– ідеться у статті.

Згідно з оприлюдненою інформацією, якщо європейцям вдасться переконати Дональда Трампа продовжувати надавати розвідувальні дані Києву, український президент Володимир Зеленський, ймовірно, "зможе протриматися".

Джерела зазначили, що очікують від США продовження обміну розвідувальною інформацією з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Короткочасне припинення цієї співпраці створило оперативні проблеми для Києва.

Водночас викликало ширші побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з подібним ставленням у майбутньому. На думку експертів, поставки зброї Україні, схвалені й профінансовані Байденом, можуть закінчитися влітку.

"Європа буде намагатися виробити достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину. Путін спробує скористатися цією динамікою, вважають експерти", – наголосили у публікації Bloomberg.

До слова, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна запропонувала європейським партнерам взяти на себе частину фінансування ЗСУ. Це своєчасна ініціатива, оскільки вже зараз слід замислюватися про майбутнє.