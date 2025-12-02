Об этом сообщил Дональд Трамп во время заседания своего кабинета министров в Белом доме, пишет 24 Канал.

Смотрите также Это бизнес-проект, – аналитик объяснил, какая выгода США в скандальном "мирном плане"

Какое заявление сделал Трамп?

По словам Трампа, Штаты тратили значительные средства на поставки оружия и прямую поддержку Украины, однако больше этого не будет – Америка пытается положить конец "украинскому кризису". Президент США подчеркнул, что многие вооружения по полной цене покупали страны НАТО, а затем передавали Украине.

Трамп снова вспомнил войны, которые ему якобы удалось закончить и отметил, что война России с Украиной будет следующей в этом списке.

Мы стараемся урегулировать этот конфликт. Я завершил уже 8 войн, и это будет 9. И наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это урегулировать. Нелегкая ситуация, скажу я вам. Какой беспорядок,

– отметил Трамп.

Кроме того, глава США подчеркнул, что этой войны никогда бы не произошло, если бы он был тогда президентом.

️The USA is no longer financially involved in the Ukraine-Russia war, - Trump pic.twitter.com/MDD1jbmY1w - ?MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) 2 декабря, 2025

Что известно о визите американских представителей в Россию?