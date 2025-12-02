Об этом сообщил Дональд Трамп во время заседания своего кабинета министров в Белом доме, пишет 24 Канал.
Какое заявление сделал Трамп?
По словам Трампа, Штаты тратили значительные средства на поставки оружия и прямую поддержку Украины, однако больше этого не будет – Америка пытается положить конец "украинскому кризису". Президент США подчеркнул, что многие вооружения по полной цене покупали страны НАТО, а затем передавали Украине.
Трамп снова вспомнил войны, которые ему якобы удалось закончить и отметил, что война России с Украиной будет следующей в этом списке.
Мы стараемся урегулировать этот конфликт. Я завершил уже 8 войн, и это будет 9. И наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это урегулировать. Нелегкая ситуация, скажу я вам. Какой беспорядок,
– отметил Трамп.
Кроме того, глава США подчеркнул, что этой войны никогда бы не произошло, если бы он был тогда президентом.
Что известно о визите американских представителей в Россию?
Дмитрий Песков сообщил, что 2 декабря примерно в 17:00 состоится встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина в России.
Вместе с Уиткоффом на встречу в Кремль полетел зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По состоянию на 18:40 2 декабря переговоры между сторонами начались.
Ожидается, что американцы будут обсуждать с россиянами мирное соглашение для окончания войны в Украине.