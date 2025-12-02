Про це повідомив Дональд Трамп під час засідання свого кабінету міністрів у Білому домі, пише 24 Канал.
Яку заяву зробив Трамп?
За словами Трампа, Штати витрачали значні кошти на постачання зброї та пряму підтримку України, однак більше цього не буде – Америка намагається покласти край "українській кризі". Президент США підкреслив, що багато озброєння за повною ціною купували в Америки країни НАТО, а потім передавали Україні.
Трамп знову пригадав війни, які йому нібито вдалось закінчити та наголосив, що війна Росії з Україною буде наступною у цьому списку.
Ми стараємось врегулювати цей конфлікт. Я розв'язав вже 8 воєн, і це буде 9. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад,
– зазначив Трамп.
Крім того, очільник США підкреслив, що цієї війни ніколи б не сталось, якби він був тоді президентом.
Що відомо про візит американських представників до Росії?
Дмитро Пєсков повідомив, що 2 грудня приблизно о 17:00 відбудеться зустріч Стіва Віткоффа та Володимира Путіна у Росії.
Разом з Віткоффом на зустріч у Кремль полетів зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Станом на 18:40 2 грудня переговори між сторонами розпочалися.
Очікується, що американці обговорюватимуть із росіянами мирну угоду задля закінчення війни в Україні.