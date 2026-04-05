Об этом сообщает издание Daily Mail.

Почему США не могут выбрать посла в Россию?

Процесс подбора кандидата больше напоминает напряженный "кастинг" с конкуренцией и кулуарными играми. Хотя официальных решений нет, среди фаворитов называют спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который, по информации источников, предпочитает оставаться на нынешней должности.

Инсайдеры отмечают, что задержка связана не с нехваткой квалифицированных дипломатов, а с тем, что кандидат должен соответствовать видению Уиткоффа по коммуникации с Россией. В то же время отсутствие посла создает заметный пробел в дипломатических отношениях между странами.

В материале подчеркивается, что без назначенного посла США не имеют прямого канала для деэскалации.

Источники добавляют, что подобная ситуация, когда спецпосланники фактически перебирают на себя роль ключевых переговорщиков, является типичной для команды Дональда Трампа. Однако затягивание с назначением уже вызывает беспокойство, ведь на дворе апрель, а решение так и не принято.

Уиткофф фактически обошел традиционные дипломатические процедуры и стал главным посредником между Вашингтоном и Кремлем вместе с Джаредом Кушнером. По данным источников, Уиткофф уже провел восемь встреч с Владимиром Путиным.

"В Москве нет никого, кто бы делал что-либо без его благословения - так зачем ему нужен посредник, который стоит на пути?", – заявил один из бывших дипломатов, осведомленный в ситуации.

По информации инсайдеров, сам спецпосланник не заинтересован в появлении сильного дипломата, который мог бы ослабить его прямой канал связи с Кремлем.

