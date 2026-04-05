Про це повідомляє видання Daily Mail.

Чому США не можуть обрати посла у Росію?

Процес підбору кандидата більше нагадує напружений "кастинг" із конкуренцією та кулуарними іграми. Хоча офіційних рішень немає, серед фаворитів називають спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, який, за інформацією джерел, воліє залишатися на нинішній посаді.

Інсайдери зазначають, що затримка пов’язана не з браком кваліфікованих дипломатів, а з тим, що кандидат має відповідати баченню Віткоффа щодо комунікації з Росією. Водночас відсутність посла створює помітну прогалину в дипломатичних відносинах між країнами.

У матеріалі підкреслюється, що без призначеного посла США не мають прямого каналу для деескалації.

Джерела додають, що подібна ситуація, коли спецпосланці фактично перебирають на себе роль ключових переговірників, є типовою для команди Дональда Трампа. Однак затягування з призначенням уже викликає занепокоєння, адже на дворі квітень, а рішення так і не ухвалено.

Віткофф фактично обійшов традиційні дипломатичні процедури та став головним посередником між Вашингтоном і Кремлем разом із Джаредом Кушнером. За даними джерел, Віткофф уже провів вісім зустрічей із Володимиром Путіним.

"У Москві немає нікого, хто б робив що-небудь без його благословення — тож навіщо йому потрібен посередник, який стоїть на заваді?", – заявив один із колишніх дипломатів, обізнаний у ситуації.

За інформацією інсайдерів, сам спецпосланець не зацікавлений у появі сильного дипломата, який міг би послабити його прямий канал зв’язку з Кремлем.

