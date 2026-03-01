Там фиксируют нападения на посольства США. О массовых столкновениях с участием полиции пишут местные медиа. Сообщается также о жертвах среди протестующих.

Актуально Железный кулак Хаменеи разжат: как на иранских улицах реагируют на смерть аятоллы

Что происходит на улицах Карачи?

В пакистанском Карачи сотни протестующих, возмущенных гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате совместных ударов США и Израиля, ворвались на территорию американского консульства. Разъяренная толпа, вооруженная камнями, досками и палками, разбила окна здания, подожгла сторожевую будку и пыталась прорваться внутрь.

Что происходит в Пакистане: смотрите видео

В ответ на это силовики открыли огонь на поражение, применили слезоточивый газ и дубинки для разгона. По разным данным, погибло от 6 до 8 человек, десятки людей – ранены. Полиция со своей стороны подтверждает по меньшей мере одного погибшего протестующего.

Какова ситуация в Багдаде?

В столице Ирака Багдаде сторонники проиранских шиитских групп и вооруженных формирований пытались штурмовать укрепленную "Зеленую зону" – район, где расположено посольство США и другие дипломатические представительства.

Что происходит в Ираке: смотрите видео

Демонстранты бросали камни в правоохранителей, те ответили слезоточивым газом. В городе раздавались выстрелы, над территорией поднимался дым. Прорваться внутрь зоны не удалось, но столкновения продолжаются.

Отметим, что после ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате совместных ударов США и Израиля, Тегеран пригрозил провести самую масштабную операцию в истории. Президент США Дональд Трамп жестко предупредил Иран о недопустимости дальнейшей эскалации, обещая ответ "силой, которой мир еще не видел".

