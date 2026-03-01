Там фіксують напади на посольства США. Про масові сутички за участю поліції пишуть місцеві медіа. Повідомляється також про жертви серед протестувальників.

Що відбувається на вулицях Карачі?

У пакистанському Карачі сотні протестувальників, обурених загибеллю верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю, увірвалися на територію американського консульства. Розлючена юрба, озброєна камінням, дошками та палицями, розбила вікна будівлі, підпалила сторожову будку та намагалася прорватися всередину.

Що відбувається в Пакистані: дивіться відео

У відповідь на це силовики відкрили вогонь на ураження, застосували сльозогінний газ і кийки для розгону. За різними даними, загинуло від 6 до 8 осіб, десятки людей – поранені. Поліція зі свого боку підтверджує щонайменше одного загиблого протестувальника.

Яка ситуація в Багдаді?

У столиці Іраку Багдаді прихильники проіранських шиїтських груп та озброєних формувань намагалися штурмувати укріплену "Зелену зону" – район, де розташоване посольство США та інші дипломатичні представництва.

Що відбувається в Іраці: дивіться відео

Демонстранти кидали каміння в правоохоронців, ті відповіли сльозогінним газом. У місті лунали постріли, над територією підіймався дим. Прорватися всередину зони не вдалося, але сутички тривають.

Зазначимо, що після ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю, Тегеран пригрозив провести наймасштабнішу операцію в історії. Президент США Дональд Трамп жорстко попередив Іран про неприпустимість подальшої ескалації, обіцяючи відповідь "силою, якої світ ще не бачив".

