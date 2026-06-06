Об этом говорится в судебных материалах, передает издание Express.

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Что известно о судебном деле?

Адвокаты президента США Дональда Трампа пытаются помешать BBC получить доступ к его финансовой документации в рамках иска о клевете на сумму 10 миллиардов долларов.

Трамп подал иск в штате Флорида, заявляя о значительных репутационных и финансовых убытках из-за выпуска программы Panorama 2024 года. Его адвокаты утверждают, что требование BBC по финансовым данным является преждевременным и чрезмерным, поскольку касается большого количества структур, связанных с трастом, который владеет бизнес-активами президента США.

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В то же время юристы BBC настаивают, что доступ к этим данным необходим для оценки возможных финансовых последствий программы. Они отрицают обвинения в "рыболовной экспедиции" и отмечают, что Трамп сам заявил о влиянии материала на свои бизнес-интересы. Судебные документы также свидетельствуют, что траст Трампа, который управляется его старшим сыном, отказался предоставлять запрашиваемую финансовую информацию, что еще больше усложнило процесс рассмотрения дела.

Отдельно стороны конфликта спорят о возможном отводе судьи, которого команда Трампа считает предвзятым. BBC, в свою очередь, выступает против затягивания процесса и настаивает на продолжении рассмотрения дела без изменений в составе суда.

Напомним, корпорация BBC оказалась в центре громкого скандала из-за документального фильма программы Panorama, в котором, по данным критиков, было смонтировано выступление Дональда Трампа от 6 января 2021 года. В результате монтажа сложилось впечатление, будто он призвал к насилию во время штурма Капитолия.

Как сообщается, в материале соединили различные фрагменты речи, при этом была пропущена ключевая часть, где Трамп призвал своих сторонников "мирно и патриотично выразить свое мнение".

На фоне скандала в BBC произошли кадровые изменения – в отставку подали генеральный директор корпорации Тим Дейви и глава службы новостей Дебора Тернесс. Отдельно Дональд Трамп подал иск в суд против BBC, требуя 10 миллиардов долларов компенсации, заявляя о клевете и искажении его выступления в документальном фильме.