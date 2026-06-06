Про це йдеться в судових матеріалах, передає видання Express.

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Що відомо про судову справу?

Адвокати президента США Дональда Трампа намагаються перешкодити BBC отримати доступ до його фінансової документації в рамках позову про наклеп на суму 10 мільярдів доларів.

Трамп подав позов у штаті Флорида, заявляючи про значні репутаційні та фінансові збитки через випуск програми Panorama 2024 року. Його адвокати стверджують, що вимога BBC щодо фінансових даних є передчасною та надмірною, оскільки стосується великої кількості структур, пов'язаних із трастом, який володіє бізнес-активами президента США.

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Водночас юристи BBC наполягають, що доступ до цих даних є необхідним для оцінки можливих фінансових наслідків програми. Вони заперечують звинувачення у "рибальській експедиції" та зазначають, що Трамп сам заявив про вплив матеріалу на свої бізнес-інтереси. Судові документи також свідчать, що траст Трампа, який управляється його старшим сином, відмовився надавати запитувану фінансову інформацію, що ще більше ускладнило процес розгляду справи.

Окремо сторони конфлікту сперечаються щодо можливого відводу судді, якого команда Трампа вважає упередженим. BBC, своєю чергою, виступає проти затягування процесу та наполягає на продовженні розгляду справи без змін у складі суду.

Нагадаємо, корпорація BBC опинилася в центрі гучного скандалу через документальний фільм програми Panorama, у якому, за даними критиків, було змонтовано виступ Дональда Трампа від 6 січня 2021 року. У результаті монтажу склалося враження, ніби він закликав до насильства під час штурму Капітолія.

Як повідомляється, у матеріалі поєднали різні фрагменти промови, при цьому було пропущено ключову частину, де Трамп закликав своїх прихильників "мирно і патріотично висловити свою думку".

На тлі скандалу в BBC відбулися кадрові зміни – у відставку подали генеральний директор корпорації Тім Дейві та голова служби новин Дебора Тернесс. Окремо Дональд Трамп подав позов до суду проти BBC, вимагаючи 10 мільярдів доларів компенсації, заявляючи про наклеп і спотворення його виступу в документальному фільмі.