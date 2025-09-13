Политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты Америки должны быть гарантом безопасности для стран НАТО, а Польша является членом Альянса. Однако Трамп, вероятно, не считает эту ситуацию своей ответственностью, ведь никоим образом не поднимает этот вопрос.

"Это очень плохой, но четкий сигнал, который показывает, что Трамп дружит с Александром Лукашенко и Путиным. Мы видим, как после встречи на Аляске Россия усиливает атаки на Украину", – сказал он.

Почему НАТО боится противостояния с Россией?

Юрий Рашкин отметил, что Альянс, в частности и Польша, не хочет начинать противостояние с Россией. Это противоречит российской пропаганде и подтверждает, что НАТО – оборонительный союз.

Страны собрались вместе, чтобы защититься от российской угрозы. Гарантом этой безопасности должен быть президент Соединенных Штатов Америки, но становится понятно, что НАТО существует без США, ведь мы видели, как истребители разных стран поднялись в воздух и помогли Польше,

– отметил он.

Выглядит, что российская власть понимает, что может делать что угодно без всяких последствий, ведь на военные провокации России нет никакой реакции от американского лидера.

Политического деятеля беспокоит, чтобы дроновая атака на Польшу не повлияла на уменьшение военной помощи для Украины. Важно, чтобы польские власти и другие европейские лидеры понимали, что украинские войска являются лучшей гарантией безопасности для всей Европы.

Это означает, что европейцам необходимо усиливать Вооруженные Силы Украины, а не паниковать, сосредотачиваясь только на собственной безопасности.

