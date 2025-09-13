Політичний діяч із США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати Америки мали б бути гарантом безпеки для країн НАТО, а Польща є членом Альянсу. Однак Трамп, ймовірно, не вважає цю ситуацію своєю відповідальністю, адже жодним чином не порушує це питання.

Дивіться також Росія запустила балістику та понад 160 дронів: як відпрацювала українська ППО

"Це дуже поганий, але чіткий сигнал, який показує, що Трамп дружить з Олександром Лукашенком та Путіним. Ми бачимо, як після зустрічі на Алясці Росія посилює атаки на Україну", – сказав він.

Чому НАТО боїться протистояння із Росією?

Юрій Рашкін зауважив, що Альянс, зокрема і Польща, не хоче розпочинати протистояння із Росією. Це суперечить російській пропаганді й підтверджує, що НАТО – оборонний союз.

Країни зібралися разом, аби захиститись від російської загрози. Гарантом цієї безпеки мав би бути президент Сполучених Штатів Америки, але стає зрозуміло, що НАТО існує без США, адже ми бачили, як винищувачі різних країн піднялись у повітря і допомогли Польщі,

– зауважив він.

Виглядає, що російська влада розуміє, що може робити будь-що без жодних наслідків, адже на військові провокації Росії немає ніякої реакції від американського лідера.

Політичного діяча турбує, аби дронова атака на Польщу не вплинула на зменшення військової допомоги для України. Важливо, щоб польська влада та інші європейські лідери розуміли, що українські війська є найкращою гарантією безпеки для всієї Європи.

Це означає, що європейцям необхідно посилювати Збройні Сили України, а не панікувати, зосереджуючись лише на власній безпеці.

Як на Заході відреагували на атаку дронів Росії по Польщі?