Встреча состоится в Овальном кабинете Белого дома 8 октября в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на календарь Белого дома.

Смотрите также Может произойти достаточно быстро: у Зеленского отреагировали на заявление Трампа о ракетах Tomahawk

Что известно о предыдущих брифингах разведки?

Такое секретное совещание состоится не впервые - в октябре это уже второе заседание разведки для Дональда Трампа.

Детали предыдущего брифинга, который провели в начале месяца, в администрации американского лидера также не раскрывали.

Как американская разведка будет помогать Украине?

После отчета разведки, 2 октября, в издании The Wall Street Journal появилась информация о намерении администрации Трампа предоставить Украине разведывательную информацию, которая может использоваться для ударов по энергетике и критической инфраструктуре на территории России.

Также в СМИ все чаще говорят о вероятной передаче Украине дальнобойных ракет Томагавк, способных поражать российские объекты. Axios отмечает, что сейчас в Белом доме идут активные дискуссии относительно их поставки Киеву.

В то же время в Вашингтоне нет единой позиции. Как отметил источник, приближенный к украинскому правительству, в США опасаются возможного выхода ситуации из-под контроля в Украине.

Владимир Зеленский пока не комментирует запрос в США на поставку дальнобойных крылатых ракет, но известно, что во время поездки в Нью-Йорк он обсуждал этот вопрос с американскими чиновниками.

Удары по территории России являются ключевым фактором победы Украины

Генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула в эфире 24 канала отметил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и объектам критической инфраструктуры России для Украины имеют стратегическое значение. Ведь непосредственно связаны с военной логистикой. Разрушение российских мощностей создают дефицит топлива, что значительно ослабляет интенсивность боевых операций.

Также Дептула добавил, что Украина сейчас переносит войну туда, где России больно – в тыл. Там сосредоточена вся нефтяная инфраструктура, экспортные доходы и политические последствия.

Ударная кампания Украины значительно ослабляет российскую армию и укрепляет позицию Киева.

Какие удары Украина уже нанесла по российским объектам?