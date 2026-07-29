В телефонном интервью Fox News Трамп аннонсировал очередной удар по Ирану, пишет The Washington Post.

Почему Трамп снова угрожает Ирану?

Мы выбьем из них всю дрянь! Мы нанесем по ним мощный удар, они получат хорошую взбучку!,

– именно такими словами президент США пригрозил иранцам.

Он добавил, что во время ночной атаки на американскую базу у военных было всего несколько минут на перехват иранских баллистических ракет.

Иордания сообщила, что ее силы ПВО перехватили 5 вражеских ракет.

В ту же ночь США совместно с Саудовской Аравией нанесли удары по группировке в Ираке, которую поддерживает Иран.

Центральное командование США сообщило, что американские и саудовские военные провели атаки на логистические центры и склады с оружием на востоке Ирака.

По данным командования, это был ответ на более чем 30 атак с использованием дронов, которые в последние дни совершил Тегеран.

Между тем в Ираке группировка "Силы народной мобилизации", в которую входят преимущественно поддерживаемые Ираном вооруженные формирования, сообщила о гибели 20 своих бойцов.

Экспертка Института арабских государств Персидского залива Анна Джейкобс отметила, что участие Саудовской Аравии в ударах по иранским союзникам является важным сигналом.

По ее словам, Эр-Рияд испытывает все большее давление и стремится возобновить сдерживание Ирана, но в то же время не отказывается от дипломатии, которая остается ключевой частью его региональной стратегии.

Напомним, что Эр-Рияд вступил в войну после того, как поддерживаемые Ираном хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и атаковали ее суда.

К слову, еще 24 июля Дональд Трамп объявил о перерыве в ударах по Ирану после почти двухнедельных атак. Президент США тогда объяснил свое решение тем, что не хочет помешать мирным переговорам.