У телефонному інтерв'ю Fox News Трамп анонсував черговий удар по Ірану, пише The Washington Post.

Чому Трамп знову погрожує Ірану?

Ми виб'ємо з них усе лайно! Ми завдамо по них потужного удару, вони отримають доброго прочухана!,

– саме такими словами президент США пригрозив іранцям.

Він додав, що під час нічної атаки на американську базу військові мали лише кілька хвилин на перехоплення іранської балістики. Йорданія повідомила, що її сили ППО перехопили 5 ворожих ракет.

Тої ж ночі США спільно з Саудівською Аравією завдали ударів по угрупуванню в Іраку, яке підтримує Іран.

Центральне командування США повідомило, що американські та саудівські військові атакували логістичні центри і склади зі зброєю на сході Іраку.

За даними командування, це була відповідь на понад 30 атак дронами, які останніми днями здійснив Тегеран.

Тим часом в Іраку угруповання "Сили народної мобілізації", до якого входять переважно підтримувані Іраном збройні формування, повідомило про загибель 20 своїх бійців.

Експертка Інституту арабських держав Перської затоки Анна Джейкобс зазначила, що участь Саудівської Аравії в ударах по іранських союзниках є важливим сигналом.

За її словами, Ер-Ріяд відчуває дедалі більший тиск і прагне відновити стримування Ірану, але водночас не відмовляється від дипломатії, яка залишається ключовою частиною його регіональної стратегії.

Нагадаємо, що Ер-Ріяд включився у війну після того, як підтримувані Іраном хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії і атакували її судна.

До слова, ще 24 липня Дональд Трамп оголосив про перерву в ударах по Ірану після майже двотижневих атак. Своє рішення президент США тоді пояснив тим, що не хоче завадити мирним переговорам.