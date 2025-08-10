Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В чем суть конфликта Навроцкого и Туска?

Кароль Навроцкий предложил пересмотреть проект строительства, отклонив предложенные правительством изменения по сокращению его масштабов.

Он отметил, что намерен заставить правительство вернуться к предыдущей версии проекта, которая включала высокоскоростное железнодорожное сообщение с рядом меньших польских городов.

Конфликт возник на следующий день после инаугурации Навроцкого и свидетельствует о возможных напряженных отношениях между поддерживаемым оппозицией националистическим главой государства и проевропейской правящей коалицией премьер-министра Дональда Туска,

– отметили в Bloomberg.

Перед этим Навроцкий пообещал начать свой срок с ряда законодательных инициатив, многие из которых будут противоречить повестке дня Туска.

За несколько часов до выступления президента Туск напомнил, что Конституция Польши четко определяет: страной фактически руководит правительство, тогда как президент имеет влияние преимущественно в сфере обороны и внешней политики. Он призвал Навроцкого "не препятствовать" работе его кабинета, который находится на экваторе четырехлетней каденции.