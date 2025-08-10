Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У чому суть конфлікту Навроцького та Туска?

Кароль Навроцький запропонував переглянути проєкт будівництва, відхиливши запропоновані урядом зміни щодо скорочення його масштабів.

Він зазначив, що має намір змусити уряд повернутися до попередньої версії проєкту, яка включала високошвидкісне залізничне сполучення з низкою менших польських міст.

Конфлікт виник наступного дня після інавгурації Навроцького та свідчить про можливі напружені відносини між підтримуваним опозицією націоналістичним главою держави та проєвропейською правлячою коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска,

– зазначили в Bloomberg.

Перед цим Навроцький пообіцяв розпочати свій термін із низки законодавчих ініціатив, чимало з яких суперечитимуть порядку денному Туска.

За кілька годин до виступу президента Туск нагадав, що Конституція Польщі чітко визначає: країною фактично керує уряд, тоді як президент має вплив переважно у сфері оборони та зовнішньої політики. Він закликав Навроцького “не перешкоджати” роботі його кабінету, який перебуває на екваторі чотирирічної каденції.