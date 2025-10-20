Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Кто сильнее – США или Китай?
По мнению Трампа, это однозначно Америка. Президент США заявил, что его страна значительно опережает Китай в военном плане.
"Мы опережаем Китай во всех видах военной техники – кроме кораблей – но мы их догоним", – убежден лидер Соединенных Штатов.
Также он похвастался чудо-оружием, но удержал интригу, о чем идет речь.
У нас есть оружие, о котором люди даже не знают. Я начал его разрабатывать четыре года назад,
– высказался он.
Однако Трамп повторил, что посетит Китай – вероятно, в начале следующего года.
Обратите внимание! На этом фоне интересно заявление Трампа относительно "Томагавков". Лидер США сказал, что не относится к Зеленскому плохо, но не может отдать "все наше оружие". В СМИ говорилось, что Америка имеет до 4 тысяч этих ракет, а Украина просит несколько десятков – максимум до 50.
Политолог-американистка Александра Филипенко в эфире 24 Канала объяснила: Трамп таким образом послал сигнал Китаю. Потому что в этом году США посылают "Томагавки"на склады ближайших союзников – Японии и Австралии.
Успехи американского оборонпрома
Немецко-американская компания Auterion завершила проект Artemis, в рамках которого разработали дальнобойный ударный дрон для армии США. Его уже сравнили с "Шахедом". Важно, что беспилотник был разработан в Украине. Производство налажено в США, Германии и Украине.
Также в Пенсильвании, Техасе и Кентукки будут массово производить дроны – в планах серийный выпуск 10 тысяч дронов в месяц. БПЛА делают без китайских деталей. Интересно, что генерал, который воплощает этот проект, 6 месяцев провел в Группе содействия безопасности в Украине летом и осенью 2023 года.
В то же время Defense News информируют, что США списывают самолеты быстрее, чем их производят. И таким образом теряют свое преимущество в воздухе.