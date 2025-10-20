Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Кто сильнее – США или Китай?

По мнению Трампа, это однозначно Америка. Президент США заявил, что его страна значительно опережает Китай в военном плане.

"Мы опережаем Китай во всех видах военной техники – кроме кораблей – но мы их догоним", – убежден лидер Соединенных Штатов.

Также он похвастался чудо-оружием, но удержал интригу, о чем идет речь.

У нас есть оружие, о котором люди даже не знают. Я начал его разрабатывать четыре года назад,

– высказался он.

Однако Трамп повторил, что посетит Китай – вероятно, в начале следующего года.

Обратите внимание! На этом фоне интересно заявление Трампа относительно "Томагавков". Лидер США сказал, что не относится к Зеленскому плохо, но не может отдать "все наше оружие". В СМИ говорилось, что Америка имеет до 4 тысяч этих ракет, а Украина просит несколько десятков – максимум до 50.



Политолог-американистка Александра Филипенко в эфире 24 Канала объяснила: Трамп таким образом послал сигнал Китаю. Потому что в этом году США посылают "Томагавки"на склады ближайших союзников – Японии и Австралии.

