Хто сильніший – США чи Китай?
На думку Трампа, це однозначно Америка. Президент США заявив, що його країна значно випереджає Китай у військовому плані.
"Ми випереджаємо Китай у всіх видах військової техніки – окрім кораблів – але ми їх наздоженемо", – переконаний лідер Сполучених Штатів.
Також він похвалився диво-зброєю, та втримав інтригу, про що йдеться.
У нас є зброя, про яку люди навіть не знають. Я почав її розробляти чотири роки тому,
– висловився він.
Проте Трамп повторив, що відвідає Китай – імовірно, на початку наступного року.
Зверніть увагу! На цьому тлі цікава заява Трампа щодо "Томагавків". Лідер США сказав, що не ставиться до Зеленського погано, але не може віддати "всю нашу зброю". В ЗМІ мовилося, що Америка має до 4 тисяч цих ракет, а Україна просить кілька десятків – максимум до 50.
Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу пояснила: Трамп таким чином надіслав сигнал Китаю. Бо цього року США надсилають "Томагавки" на склади найближчих союзників – Японії і Австралії.
Успіхи американського оборонпрому
Німецько-американська компанія Auterion завершила проєкт Artemis, у рамках якого розробили далекобійний ударний дрон для армії США. Його вже порівняли з "Шахедом". Важливо, що безпілотник був розроблений в Україні. Виробництво налагоджено в США, Німеччині та Україні.
Також у Пенсильванії, Техасі та Кентуккі масово вироблятимуть дрони – у планах серійний випуск 10 тисяч дронів на місяць. БпЛА роблять без китайських деталей. Цікаво, що генерал, який втілює цей проєкт, 6 місяців провів у Групі сприяння безпеці в Україні влітку та восени 2023 року.
Водночас Defense News інформують, що США списують літаки швидше, ніж їх виробляють. І таким чином втрачають свою перевагу в повітрі.