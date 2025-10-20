Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Хто сильніший – США чи Китай?

На думку Трампа, це однозначно Америка. Президент США заявив, що його країна значно випереджає Китай у військовому плані.

"Ми випереджаємо Китай у всіх видах військової техніки – окрім кораблів – але ми їх наздоженемо", – переконаний лідер Сполучених Штатів.

Також він похвалився диво-зброєю, та втримав інтригу, про що йдеться.

У нас є зброя, про яку люди навіть не знають. Я почав її розробляти чотири роки тому,

– висловився він.

Проте Трамп повторив, що відвідає Китай – імовірно, на початку наступного року.

Зверніть увагу! На цьому тлі цікава заява Трампа щодо "Томагавків". Лідер США сказав, що не ставиться до Зеленського погано, але не може віддати "всю нашу зброю". В ЗМІ мовилося, що Америка має до 4 тисяч цих ракет, а Україна просить кілька десятків – максимум до 50.



Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу пояснила: Трамп таким чином надіслав сигнал Китаю. Бо цього року США надсилають "Томагавки" на склади найближчих союзників – Японії і Австралії.

Успіхи американського оборонпрому