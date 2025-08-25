Так, очередные обвинения в адрес Украины прозвучали из уст евродепутата от венгерской правящей партии "Фидес" Томаша Дейча в эфире радио Kossuth. Этот политик говорит, что якобы наша страна совершила "вооруженное нападение" на Евросоюз, передает 24 Канал со ссылкой на портал 444.hu.

Смотрите также "Я очень злюсь": Орбан показал ответ Трампа на его письмо с жалобами на удары по "Дружбе"

Что сказали у Орбана об ударах по "Дружбе"?

По словам Дейча, атака на нефтепровод "Дружба" является военным методом давления на Венгрию со стороны Украины.

Евродепутат пожаловался, что, мол, пока Брюссель занят тем, чтобы на День Независимости Украины украсить все здания Европейского Союза украинскими цветами, Венгрия со Словакией вынуждены защищать собственные интересы и призвать Еврокомиссию положить конец акциям против нефтепровода "Дружба".

Удары по "Дружбе" Дейч назвал "военным нападением на ЕС". "В этой ситуации вопрос вступления Украины в ЕС необходимо снять с повестки дня", – заявил чиновник.

Что известно о конфликте Будапешта и Киева вокруг "Дружбы"?