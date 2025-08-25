Так, очередные обвинения в адрес Украины прозвучали из уст евродепутата от венгерской правящей партии "Фидес" Томаша Дейча в эфире радио Kossuth. Этот политик говорит, что якобы наша страна совершила "вооруженное нападение" на Евросоюз, передает 24 Канал со ссылкой на портал 444.hu.
Смотрите также "Я очень злюсь": Орбан показал ответ Трампа на его письмо с жалобами на удары по "Дружбе"
Что сказали у Орбана об ударах по "Дружбе"?
По словам Дейча, атака на нефтепровод "Дружба" является военным методом давления на Венгрию со стороны Украины.
Евродепутат пожаловался, что, мол, пока Брюссель занят тем, чтобы на День Независимости Украины украсить все здания Европейского Союза украинскими цветами, Венгрия со Словакией вынуждены защищать собственные интересы и призвать Еврокомиссию положить конец акциям против нефтепровода "Дружба".
Удары по "Дружбе" Дейч назвал "военным нападением на ЕС". "В этой ситуации вопрос вступления Украины в ЕС необходимо снять с повестки дня", – заявил чиновник.
Что известно о конфликте Будапешта и Киева вокруг "Дружбы"?
- Ночью 18 и 22 августа Силы обороны атаковали нефтепровод Дружба. Удары приводили к остановке поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Обе страны раскритиковали украинскую власть.
- 24 августа Владимир Зеленский прокомментировал удары по "Дружбе". Глава государства заявил, что теперь существование дружбы между Украиной и Венгрией зависит от позиции Будапешта.
- У Орбана расценили слова президента как угрозу. Так, глава венгерского МИД заявил, что президент Украины использовал национальный праздник, чтобы "угрожать Венгрии".
- Тогда глава украинского МИД Андрей Сибига ответил венгерскому коллеге Сийярто, что Венгрия не имеет права указывать президенту Украины, что делать.