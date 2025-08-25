Так, чергові звинувачення на адресу України пролунали з вуст євродепутат від угорської владної партії "Фідес" Томаша Дейча в ефірі радіо Kossuth. Цей політик каже, що нібито наша країна здійснила "збройний напад" на Євросоюз, передає 24 Канал із посиланням на портал 444.hu.

Що сказали в Орбана про удари по "Дружбі"?

За словами Дейча, атака на нафтопровід "Дружба" є військовим методом тиску на Угорщину з боку України.

Євродепутат пожалівся, що, мовляв, поки Брюссель зайнятий тим, аби на День Незалежності України прикрасити всі будівлі Європейського Союзу українськими кольорами, Угорщина зі Словаччиною змушені захищати власні інтереси та закликати Єврокомісію покласти край акціям проти нафтопроводу "Дружба".

Удари по "Дружбі" Дейч назвав "військовим нападом на ЄС". "У цій ситуації питання вступу України до ЄС необхідно зняти з порядку денного", – заявив чиновник.

Що відомо про конфлікт Будапешта і Києва навколо "Дружби"?