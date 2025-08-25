Так, чергові звинувачення на адресу України пролунали з вуст євродепутат від угорської владної партії "Фідес" Томаша Дейча в ефірі радіо Kossuth. Цей політик каже, що нібито наша країна здійснила "збройний напад" на Євросоюз, передає 24 Канал із посиланням на портал 444.hu.
Що сказали в Орбана про удари по "Дружбі"?
За словами Дейча, атака на нафтопровід "Дружба" є військовим методом тиску на Угорщину з боку України.
Євродепутат пожалівся, що, мовляв, поки Брюссель зайнятий тим, аби на День Незалежності України прикрасити всі будівлі Європейського Союзу українськими кольорами, Угорщина зі Словаччиною змушені захищати власні інтереси та закликати Єврокомісію покласти край акціям проти нафтопроводу "Дружба".
Удари по "Дружбі" Дейч назвав "військовим нападом на ЄС". "У цій ситуації питання вступу України до ЄС необхідно зняти з порядку денного", – заявив чиновник.
Що відомо про конфлікт Будапешта і Києва навколо "Дружби"?
- Уночі 18 та 22 серпня Сили оборони атакували нафтопровід Дружба. Удари призводили до зупинки постачання російської нафти до Угорщини на Словаччини. Обидві країни розкритикували українську владу.
- 24 серпня Володимир Зеленський прокоментував удари по "Дружбі". Глава держави заявив, що тепер існування дружби між Україною та Угорщиною залежить від позиції Будапешта.
- В Орбана розцінили слова президента як погрозу. Так, очільник угорського МЗС заявив, що президент України використав національне свято, щоб "погрожувати Угорщині".
- Тоді очільник українського МЗС Андрій Сибіга відповів угорському колезі Сіярто, що Угорщина не має права вказувати президенту України, що робити.