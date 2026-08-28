Ретклифф тайно прилетел в Москву из Латвии на военно-транспортном самолете США C-17 без опознавательных знаков. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили американские чиновники.

Почему Трамп выбрал именно Ретклиффа для поездки в Москву?

Дональд Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву. При этом он не проинформировал часть своих ближайших советников и военных руководителей, которых обычно ставят в известность о таких поездках. Они также не знали, какое именно послание Ретклифф должен передать представителям Кремля.

По словам собеседников издания, президент США решил изменить подход и отправить в Москву главу ЦРУ после того, как предыдущие попытки договориться через других своих представителей не помогли остановить войну в Украине.

Завершение войны России против Украины стало одним из приоритетов Трампа на втором президентском сроке. Он неоднократно отправлял в Москву спецпредставителя Стива Виткоффа и своего зятя Джареда Кушнера.

Госсекретарь США Марко Рубио и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог также выезжали за границу, чтобы встречаться с представителями обеих сторон конфликта.

В августе прошлого года Трамп провел саммит с Путиным на Аляске, которая когда-то была российской территорией, пытаясь выйти из дипломатического тупика. Договориться тогда не удалось.

По словам американских чиновников, Ретклифф уже имеет определенный опыт работы с Кремлем. В частности, он помогал добиваться освобождения американских граждан, удерживаемых в России.

Чиновники считают, что его опыт, давние каналы связи ЦРУ с российскими спецслужбами и близость к Трампу делают Ретклиффа удобным посредником в контактах с Москвой.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки и советник по вопросам национальной безопасности в Сенате Джей Си Линцених считает, что Ретклифф лично сформулировал и передал российским чиновникам послание Трампа, чтобы Кремль четко понял: мирные инициативы президента США не означают ослабления его обязательств в области безопасности перед Европой.

По словам Линцениха, Путин готов идти на чрезвычайные риски и даже может повышать ставки, чтобы заставить противника пойти на деэскалацию. Однако, по его мнению, глава Кремля вряд ли станет рисковать действиями, которые могут поставить под угрозу само существование российского государства.

Зачем Ретклифф приезжал в Россию?

В последние месяцы Москва усилила удары по Украине, активизировала поддержку иранского режима и отказывалась от американских попыток улучшить экономические отношения.

Ранее СМИ писали, что Ретклифф предупредил российских чиновников не нападать на страны НАТО.

Его поездка в Москву состоялась на фоне новых оценок разведки США, согласно которым Кремль в течение нескольких лет готовится проверить готовность НАТО реагировать на агрессию.

В то же время Трамп 27 августа заявил журналистам, что не опасается возможного нападения России на союзников. По его словам, Владимир Путин"не будет нападать на территорию НАТО".

По словам американских и европейских чиновников, Ретклифф также обсуждал возможность возобновления переговоров с Украиной для прекращения российского вторжения. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в четверг, что переговоры могут возобновиться в сентябре.

Кроме того, глава ЦРУ призвал российскую сторону не поддерживать экономические и связанные с безопасностью связи с Ираном. Это происходит на фоне ужесточения американских санкций против Тегерана.