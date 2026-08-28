Реткліфф таємно прилетів до Москви з Латвії на військово-транспортному літаку США C-17 без розпізнавальних знаків. Про це виданню The Wall Street Journal розповіли американські посадовці.

Чому Трамп обрав саме Реткліффа для поїздки у Москву?

Дональд Трамп особисто відправив главу ЦРУ до Москви. При цьому він не поінформував частину своїх найближчих радників і військових керівників, яких зазвичай повідомляють про такі поїздки. Вони також не знали, яке саме послання Реткліфф має передати представникам Кремля.

За словами співрозмовників видання, президент США вирішив змінити підхід і відправити до Москви главу ЦРУ після того, як попередні спроби домовитися через інших своїх представників не допомогли зупинити війну в Україні.

Завершення війни Росії проти України стало одним із пріоритетів Трампа на другому президентському терміні. Він неодноразово відправляв до Москви спецпредставника Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера.

Держсекретар США Марко Рубіо та колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог також їздили за кордон, щоб зустрічатися з представниками обох сторін війни.

Минулого серпня Трамп провів саміт із Путіним на Алясці, яка колись була російською територією, намагаючись подолати дипломатичний глухий кут. Домовитися тоді не вдалося.

За словами американських чиновників, Реткліфф уже має певний досвід роботи з Кремлем. Зокрема, він допомагав домагатися звільнення американських громадян, яких утримували в Росії.

Посадовці вважають, що його досвід, давні канали зв'язку ЦРУ з російськими спецслужбами та близькість до Трампа роблять Реткліффа зручним посередником у контактах із Москвою.

Колишній високопоставлений співробітник американської розвідки та радник із питань національної безпеки в Сенаті Джей Сі Лінценіх вважає, що Реткліфф особисто сформулював і передав російським чиновникам послання Трампа, щоб Кремль чітко зрозумів: мирні ініціативи президента США не означають послаблення його безпекових зобов'язань перед Європою.

За словами Лінценіха, Путін готовий йти на надзвичайні ризики й навіть може підвищувати ставки, щоб змусити ворога до деескалації. Однак, на його думку, глава Кремля навряд чи ризикуватиме діями, які можуть поставити під загрозу саме існування російської держави.

Навіщо Реткліфф приїздив до Росії?

Останніми місяцями Москва посилила удари по Україні, активізувала підтримку іранського режиму та відмовлялася від американських спроб покращити економічні відносини.

Раніше ЗМІ писали, що Реткліфф попередив російських чиновників не нападати на країни НАТО.

Його поїздка до Москви відбулася на тлі нових оцінок розвідки США, згідно з якими Кремль протягом кількох років готується перевірити готовність НАТО реагувати на агресію.

Водночас Трамп 27 серпня заявив журналістам, що не побоюється можливого нападу Росії на союзників. За його словами, Володимир Путін "не нападатиме на територію НАТО".

За словами американських та європейських посадовців, Реткліфф також обговорював можливість відновлення переговорів з Україною для завершення російського вторгнення. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у четвер, що переговори можуть відновитися у вересні.

Крім того, глава ЦРУ закликав російську сторону не підтримувати економічні та безпекові зв'язки з Іраном. Це відбувається на тлі посилення американських санкцій проти Тегерана.