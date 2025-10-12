Ожидается, что освобождение состоится в полночь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal і The Jerusalem Post.

Когда ХАМАС освободит израильских заложников?

ХАМАС прислал сообщение через арабских посредников. Это впервые группировка подтвердила наличие живых израильских пленных.

Израиль ожидает, что передача заложников состоится до полуночи 12 октября, до прибытия президента США Дональда Трампа, запланированного на утро 13 октября. Ранее в тот же день ХАМАС заявлял, что освободит всех заложников, живых и умерших, до рассвета понедельника, 13 октября.

Сообщается, что террористы начали собирать живых заложников для передачи представителям Международного комитета Красного Креста около 06:00, однако точное место передачи еще не объявлено. Представитель израильской Службы безопасности сообщил Maariv, что обычно ХАМАС за несколько дней до передачи собирает пленных в одном месте, и, вероятно, именно это происходило в течение последних 24 часов.

The Jerusalem Post добавляет, что Израиль исходит из двух основных предположений: во-первых, что все заложники, живые и умершие, будут переданы одновременно, во-вторых, что процесс завершится до девяти утра, до прибытия Трампа.

Арабские источники также сообщали, что ХАМАС начал собирать тела погибших заложников для возвращения их в Израиль, хотя существуют опасения, что часть тел могла быть потеряна.

Что известно о мирном процессе между Израилем и ХАМАС?