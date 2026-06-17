Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный рассказал 24 Каналу, что сейчас много говорят о взаимопонимании между Соединёнными Штатами и Ираном. Но на самом деле позиции обеих сторон во многом различаются. Похоже, что пока удалось договориться лишь о прекращении огня. Хотя остается много вопросов относительно того, насколько оно будет устойчивым.

Читайте также: Когда агенты ЦРУ начинают говорить — слушайте внимательно

В чем проблема с соглашением между США и Ираном?

В последние дни в СМИ появлялось много различной информации о деталях соглашения. Например, СМИ сообщали о совместном инвестиционном фонде для иранской экономики на 300 миллиардов долларов. Потом Трамп подчеркнул, что это фейковые новости.

По словам Безсмертного, в Соединенных Штатах подчеркивали, что ослабление санкций произойдет тогда, когда Иран пойдет навстречу. Как именно это удастся реализовать в отношении ядерной программы – остаются большие вопросы. Также непонятно, действительно ли Иран откажется от программы разработки ядерного оружия.

Сам вице-президент США Джей Ди Венс отметил, что меморандум о взаимопонимании между странами сейчас является общим документом. Далее последуют уже технические переговоры.

На мой взгляд, заявления о том, что все согласовано с Ираном, прозвучали для того, чтобы Трамп выглядел миротворцем на саммите G7. Он хотел собрать 300 миллиардов у монархий Персидского залива, но там отказались. Из бюджета США деньги в фонд тоже не дадут. На данный момент согласован лишь один пункт – прекращение огня. Поэтому я не верю, что этот документ подпишут в пятницу. Поэтому я бы дождался пятницы и посмотрел, что там произойдет,

– отметил Безсмертный.

Фактически сейчас у Трампа до дедлайна осталось всего два дня. И возникает вопрос, смогут ли страны выработать что-то более-менее "жизнеспособное".

Смогут ли США договориться с Ираном: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что Соединенные Штаты требуют, чтобы Иран перестал дестабилизировать регион и соблюдал мир в регионе. Для этого важно прекратить финансирование террористических группировок, которое продолжается уже десятилетиями. Также США требуют, чтобы представители МАГАТЭ находились в Иране. Кроме того, Тегеран должен ликвидировать запасы своего высокообогащенного урана.

При этом США могут отменить некоторые санкции против Ирана уже в ближайшее время. Там рассматривают возможность разрешить Тегерану продавать нефть и топливо на международный рынок.