Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що зараз багато розповідають про порозуміння між Сполученими Штатами та Іраном. Але насправді позиції обох сторін багато в чому відрізняються. Здається, що зараз вдалося узгодити лише припинення вогню. Хоч є багато питань, наскільки воно буде стійким.

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В чому проблема з угодою між США та Іраном?

Упродовж останніх днів було багато різної інформації у ЗМІ щодо деталей угоди. До прикладу, ЗМІ повідомляли про спільний інвестиційний фонд для внесків в іранську економіку на 300 мільярдів доларів. Згодом Трамп наголошував, що це фейкові новини.

За словами Безсмертного, у Сполучених Штатах наголошували, що послаблення санкцій піде тоді, коли Іран зробить кроки назустріч. Як саме це вдасться реалізувати з ядерною програмою – є великі питання. Також незрозуміло, чи Іран дійсно відмовиться від програми розробки ядерної зброї.

Сам віцепрезидент США Джей Ді Венс зауважив, що меморандум про взаєморозуміння між країнами зараз є загальним документом. Далі підуть вже технічні переговори.

На мою думку, слова про те, що все погоджено з Іраном, пролунали для того, аби Трамп мав вигляд миротворця на саміті G7. Він хотів зібрати 300 мільярдів з монархій Перської затоки, але там відмовилися. З бюджету США гроші теж у фонд не дадуть. Наразі погоджений лише один пункт – припинення вогню. Тож, я не вірю, що цей документ підпишуть у п'ятницю. Тому я б дочекався п'ятниці й подивився, що там відбудеться,

– зазначив Безсмертний.

Фактично зараз в Трампа до дедлайну залишилося лише два дні. І є питання, чи зможуть країни вийти на щось більш-менш "життєздатне".

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Додамо, Сполучені Штати вимагають, аби Іран перестав дестабілізовувати регіон та дотримувався миру в регіоні. Для цього важливо припинити фінансувати терористичні угруповання, що відбувається вже десятиліттями. Також Штати вимагають, аби представники МАГАТЕ перебували в Ірані. Також Тегеран має ліквідувати запаси свого високозбагаченого урану.

При цьому Штати можуть скасувати деякі санкції проти Ірану вже найближчим часом. Там роздумують, аби дозволити Тегерану продавати нафту та паливо на міжнародний ринок.