Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Лукашенко телеканалу Newsmax.

Лукашенко заявил, что ключевым фактором является последовательность позиции Трампа.

Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону,

– сказал диктатор.

Он добавил, что в случае, если президент США будет настойчиво двигаться в этом плане, то результат будет. А вот европейцам, по мнению Лукашенко, "нечего здесь шуметь".

Отвечая на вопрос о путях достижения мира между президентами Украины и России, самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что текущая ситуация якобы сама подталкивает стороны к мирному урегулированию.

Также Лукашенко подчеркнул, что любая война рано или поздно завершается миром, и чем раньше это произойдет, тем меньше людей погибнет.

Он заявил, что дальнейшая эскалация будет невыгодна для России, поскольку приведет к втягиванию еще большего количества людей в войну. В то же время сказал, что Владимир Зеленский должен понимать и якобы "понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет".

По мнению Лукашенко, давление в вопросе мирного урегулирования со стороны США преимущественно направлено на президента Украины, а у европейских лидеров нет достаточных ресурсов для поддержки Украины без участия Вашингтона.

Какие еще заявления сделал Лукашенко?