Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Лукашенка телеканалу Newsmax.

Лукашенко заявив, що ключовим фактором є послідовність позиції Трампа.

Тепер дуже багато залежить від позиції Трампа і Сполучених Штатів Америки. Головне, щоб Трамп від цієї позиції не відступив. Він людина з характером, часом імпульсивна. Щоб він не плюнув на це все, рукою не махнув і не пішов убік,

– сказав диктатор.

Він додав, що у разі, якщо президент США буде наполегливо рухатися в цьому плані, то результат буде. А от європейцям, на думку Лукашенка, "нема чого тут галасувати".

Відповідаючи на запитання про шляхи досягнення миру між президентами України та Росії, самопроголошений президент Білорусі зазначив, що поточна ситуація нібито сама підштовхує сторони до мирного врегулювання.

Також Лукашенко наголосив, що будь-яка війна рано чи пізно завершується миром, і чим раніше це станеться, тим менше людей загине.

Він заявив, що подальша ескалація буде невигідна для Росії, оскільки призведе до втягування ще більшої кількості людей у війну. Водночас сказав, що Володимир Зеленський повинен розуміти й нібито "розуміє, що це може закінчитися тим, що України не буде".

На думку Лукашенка, тиск у питанні мирного врегулювання з боку США переважно спрямований на президента України, а у європейських лідерів немає достатніх ресурсів для підтримки України без участі Вашингтона.

Які ще заяви зробив Лукашенко?