По данным CBS News, Волцу предложили несколько амбассадорских должностей, в том числе и должность посла в Саудовской Аравии. После определенных раздумий Волц выбрал должность посла в ООН, передает 24 Канал.

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Волц сам выбрал должность посла в ООН

По словам источников, Трамп считает должность посла в Саудовской Аравии важной и подходит к ее заполнению избирательно. Он обсуждал потенциальных кандидатов с несколькими людьми, в частности с бывшим старшим советником Белого дома и зятем Джаредом Кушнером.

Неизвестно, объявит ли Трамп о своем кандидате на должность посла в королевстве до поездки на Ближний Восток. Согласно плану, он должен посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.

В 2017 году Трамп выбрал Саудовскую Аравию как свою первую зарубежную поездку на посту президента. Это нефтедобывающее королевство является не только одним из ведущих производителей в рамках ОПЕК, но и крупнейшим в мире покупателем американского оружия.

К слову, СМИ выяснили причину отставки Волца с должности советника по нацбезопасности – он вызвал недовольство Трампа. Во-первых, из-за скандала с чатом в Signal. Во-вторых, Волц имел конфликты с другими официальными лицами в Белом доме. В-третьих, Волц вопреки позиции Трампа стремился, чтобы Штаты отказались от попыток решить ситуацию по Ирану дипломатически.