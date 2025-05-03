За даними CBS News, Волцу запропонували кілька амбасадорських посад, зокрема й посаду посла в Саудівській Аравії. Після певних роздумів Волц обрав посаду посла в ООН, передає 24 Канал.

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Волц сам обрав посаду посла в ООН

За словами джерел, Трамп вважає посаду посла в Саудівській Аравії важливою і підходить до її заповнення вибірково. Він обговорював потенційних кандидатів із кількома людьми, зокрема з колишнім старшим радником Білого дому та зятем Джаредом Кушнером.

Невідомо, чи оголосить Трамп про свого кандидата на посаду посла в королівстві до поїздки на Близький Схід. Згідно з планом, він має відвідати Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ з 13 по 16 травня.

У 2017 році Трамп обрав Саудівську Аравію як свою першу закордонну поїздку на посаді президента. Це нафтовидобувне королівство є не лише одним з провідних виробників у межах ОПЕК, але й найбільшим у світі покупцем американської зброї.

До слова, ЗМІ з'ясували причину відставки Волца з посади радника з нацбезпеки – він викликав невдоволення Трампа. По-перше, через скандал із чатом у Signal. По-друге, Волц мав конфлікти з іншими офіційними особами у Білому домі. По-третє, Волц усупереч позиції Трампа прагнув, аби Штати відмовилися від спроб вирішити ситуацію щодо Ірану дипломатично.