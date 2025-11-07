Кроме этого, Орбан якобы обсудит войну в Украине и возможную встречу Путина и Трампа. Как заметил в эфире 24 Канала специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, венгерский политик имеет свои цели на переговоры.

С каким хитрым планом едет Орбан?

Венгрия уже обращалась к Трампу с просьбой сделать исключение относительно российской нефти, на которую США наложили санкции. Впрочем американский лидер отказал.

Более того, Венгрия успела поссориться с Хорватией – своим историческим партнером. Одной из причин являются политические амбиции Орбана, который мечтает о возрождении "великой Венгрии", в которую когда-то входила часть хорватских земель,

– отметил Юрий Богданов.

К тому же через Хорватию проходит ряд нефтепроводов, которые заживляют нефтью Австрию и Чехию. Эти страны хорошо чувствуют себя без российского сырья. Хорватия предложила Венгрии такое же решение – поставлять нефть через Адриатическое море.

"Но Орбан это отвергает, потому что эта труба не позволяет ему капитализироваться и коррумпироваться. Поэтому он будет пытаться отговорить от этого Трампа. А встреча президентов России и США ему очень нужна, чтобы повысить собственный политический вес", – подчеркнул Юрий Богданов.

К слову! Владимир Зеленский обратился к Венгрии с просьбой не препятствовать помощи Украины. По его словам, если Орбан не хочет нас поддерживать, то тогда пусть не блокирует этот процесс от других стран.

Орбан понимает, что проигрывает выборы своему бывшему соратнику Петру Мадьяру, поэтому ему необходимо показать себя великим геополитическим лидером. Но встает вопрос, готов ли Путин к переговорам. Пока он не проявляет таких желаний.

Даже в США подтверждают, что россияне не хотят отказываться от своих условий. Соответственно встреча невозможна, поэтому, скорее всего, вариант с переговорами в Будапеште вообще отпал.

Что известно о встрече Орбана и Трампа?