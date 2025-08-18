Заметим, что украинский президент отправился в американскую столицу в сопровождении целой когорты политиков. Это лидеры Германии, Великобритании, Франции, Италии, Финляндии, руководительница Еврокомиссии и генсек НАТО, передает 24 Канал.
Где Трамп будет принимать коллег из Европы?
Как пишет Bild, многостороннюю встречу с европейскими коллегами Дональд Трамп не будет проводить в Овальном кабинете, поскольку он слишком тесный, чтобы вместить всех делегатов.
Саммит президента США и его гостей из Европы состоится в State Dining Room – большом зале для банкетов в Белом доме. Он вмещает до 140 гостей.
Этот зал был существенно расширен во время реконструкции в 1902 году при президенте Франклине Рузвельте (1933–1945). Сегодня в него входит также помещение, которое президент Томас Джефферсон (1801 – 1809) использовал как личный кабинет. Просторный, высокий зал (18 на 12 метров) имеет несколько каминов, большие окна и наполнен светом.
После переговоров Трампа с европейцами запланировано совместное фото в Cross Hall – широком коридоре на первом этаже Белого дома, который соединяет State Dining Room с East Room. Многие узнают этот коридор с высокими колоннами по фото: во время Рождества здесь всегда размещают пышные украшения, которые отражаются в отполированном мраморном полу.
После этого все соберутся для совместного разговора в East Room.
Что известно о встрече в Вашингтоне?
- 15 августа на Аляске Дональд Трамп провел саммит с Владимиром Путиным. По данным СМИ, тот якобы выдвинул требования по урегулированию войны. Среди них – никакого прекращения огня до заключения всеобъемлющего мирного соглашения, вывод украинских войск с Донбасса, снятие части санкций, вето на вступление Украины в НАТО и многое другое.
- Президент США проинформировал Владимира Зеленского и европейцев о, что говорил с Путиным. Тогда же и договорились, что украинский президент вместе с европейскими союзниками прибудут в Вашингтон, чтобы окончательно прояснить позицию России и США по мирному соглашению, а также изложить свое видение.
- Дональд Трамп отказался от идеи немедленного прекращения огня. В этом вопросе он стал на сторону Путина. Более того, по данным некоторых СМИ, президент США поддерживает идею российского контроля над Донбассом.