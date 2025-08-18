Заметим, что украинский президент отправился в американскую столицу в сопровождении целой когорты политиков. Это лидеры Германии, Великобритании, Франции, Италии, Финляндии, руководительница Еврокомиссии и генсек НАТО, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп будет снова ломать и давить: к чему готовится Зеленский и повторится ли скандал в США

Где Трамп будет принимать коллег из Европы?

Как пишет Bild, многостороннюю встречу с европейскими коллегами Дональд Трамп не будет проводить в Овальном кабинете, поскольку он слишком тесный, чтобы вместить всех делегатов.

Саммит президента США и его гостей из Европы состоится в State Dining Room – большом зале для банкетов в Белом доме. Он вмещает до 140 гостей.

Этот зал был существенно расширен во время реконструкции в 1902 году при президенте Франклине Рузвельте (1933–1945). Сегодня в него входит также помещение, которое президент Томас Джефферсон (1801 – 1809) использовал как личный кабинет. Просторный, высокий зал (18 на 12 метров) имеет несколько каминов, большие окна и наполнен светом.

После переговоров Трампа с европейцами запланировано совместное фото в Cross Hall – широком коридоре на первом этаже Белого дома, который соединяет State Dining Room с East Room. Многие узнают этот коридор с высокими колоннами по фото: во время Рождества здесь всегда размещают пышные украшения, которые отражаются в отполированном мраморном полу.

После этого все соберутся для совместного разговора в East Room.

Что известно о встрече в Вашингтоне?