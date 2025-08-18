Зауважимо, що український президент вирушив до американської столиці у супроводі цілої когорти політиків. Це лідери Німеччини, Британії, Франції, Італії, Фінляндії, очільниця Єврокомісії та генсек НАТО, передає 24 Канал.
Де Трамп прийматиме колег з Європи?
Як пише Bild, багатосторонню зустріч із європейськими колегами Дональд Трамп не проводитиме в Овальному кабінеті, оскільки він занадто тісний, аби вмістити усіх делегатів.
Саміт президента США та його гостей з Європи відбудеться у State Dining Room – великій залі для банкетів у Білому домі. Вона вміщує до 140 гостей.
Цю залу було суттєво розширено під час реконструкції в 1902 році за президента Франкліна Рузвельта (1933–1945). Сьогодні до неї входить також приміщення, яке президент Томас Джефферсон (1801 – 1809) використовував як особистий кабінет. Простора, висока зала (18 на 12 метрів) має кілька камінів, великі вікна та наповнена світлом.
Після переговорів Трампа з європейцями заплановане спільне фото в Cross Hall – широкому коридорі на першому поверсі Білого дому, який з'єднує State Dining Room з East Room. Багато хто впізнає цей коридор з високими колонами за фото: під час Різдва тут завжди розміщують пишні прикраси, які віддзеркалюються у відполірованій мармуровій підлозі.
Після цього всі зберуться для спільної розмови в East Room.
Що відомо про зустріч у Вашингтоні?
- 15 серпня на Алясці Дональд Трамп провів саміт із Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, той нібито висунув вимоги щодо врегулювання війни. Серед них – жодного припинення вогню до укладання всеохопної мирної угоди, виведення українських військ з Донбасу, зняття частини санкцій, вето на вступ України до НАТО та чимало іншого.
- Президент США проінформував Володимира Зеленського та європейців про, що говорив із Путіним. Тоді ж і домовилися, що український президент разом із європейськими союзниками прибудуть до Вашингтона, аби остаточно прояснити позицію Росії та США щодо мирної угоди, а також викласти своє бачення.
- Дональд Трамп відмовився від ідеї негайного припинення вогню. У цьому питанні він став на бік Путіна. Ба більше, за даними деяких ЗМІ, президент США підтримує ідею російського контролю над Донбасом.