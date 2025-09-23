Интересной была фраза Трампа о том, что он расскажет о своём отношении к Путину только через месяц. Как заметил в эфире 24 Канала председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, такой срок не случайный.

О чем свидетельствуют заявления Трампа на брифинге?

По прогнозам, примерно через месяц Трамп должен осуществить визит в Пекин. Предполагают, что именно там многое решится.

Каждый раз, когда Трамп переносит что-то на определенное время, то многим кажется, что у него есть план, он за это время что-то будет делать. На самом деле он ничего не делает, а только оттягивает решение,

– сказал Олег Рыбачук.

Показательными были его слова о российских дронах над Швецией и Данией. Трамп сказал, что не может никак это прокомментировать, потому что еще не получил доклад. Вряд ли его слова правдивы, ведь о таких вещах президенту докладывают мгновенно.

Но Трамп известен тем, что не читает ежедневные отчеты, поэтому может просто не получить определенной информации. Когда-то об этом стало известно из утечек в СМИ. Поэтому стоит быть готовым к тому, что президент США не держит руку на пульсе.

О реакции Трампа на сбивание российских самолетов

Американский лидер заявления, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они окажутся в их воздушном пространстве. Но накануне госсекретарь США Марко Рубио сказал, что это возможно только тогда, если они атакуют.

Эта ситуация подтверждает, что Трамп не всегда находится в контексте всех событий. Часто он говорит как рядовой гражданин США, а не как глава страны. Трамп не хочет обременять себя информацией, которая ему не интересна.

Трамп вспоминал на Генассамблее, что когда был молодым, то участвовал в тендере на строительство помещения здания ООН. Он предложил за 500 миллионов сделать из него королевский дворец с мрамором, хрусталем, использовать самые современные материалы, но ему отказали,

– вспомнил Олег Рыбачук.

В конце концов тендер выиграл человек, который сократил бюджет до 4 – 5 миллионов долларов. Трамп заметил, что теперь мрамора нет вообще, телесуфлер не работает. Так мы видим, что на самом деле волнует и интересует американского президента.

Что еще говорил Трамп на Генассамблее?