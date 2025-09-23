Интересной была фраза Трампа о том, что он расскажет о своём отношении к Путину только через месяц. Как заметил в эфире 24 Канала председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, такой срок не случайный.
О чем свидетельствуют заявления Трампа на брифинге?
По прогнозам, примерно через месяц Трамп должен осуществить визит в Пекин. Предполагают, что именно там многое решится.
Каждый раз, когда Трамп переносит что-то на определенное время, то многим кажется, что у него есть план, он за это время что-то будет делать. На самом деле он ничего не делает, а только оттягивает решение,
– сказал Олег Рыбачук.
Показательными были его слова о российских дронах над Швецией и Данией. Трамп сказал, что не может никак это прокомментировать, потому что еще не получил доклад. Вряд ли его слова правдивы, ведь о таких вещах президенту докладывают мгновенно.
Но Трамп известен тем, что не читает ежедневные отчеты, поэтому может просто не получить определенной информации. Когда-то об этом стало известно из утечек в СМИ. Поэтому стоит быть готовым к тому, что президент США не держит руку на пульсе.
О реакции Трампа на сбивание российских самолетов
Американский лидер заявления, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они окажутся в их воздушном пространстве. Но накануне госсекретарь США Марко Рубио сказал, что это возможно только тогда, если они атакуют.
Эта ситуация подтверждает, что Трамп не всегда находится в контексте всех событий. Часто он говорит как рядовой гражданин США, а не как глава страны. Трамп не хочет обременять себя информацией, которая ему не интересна.
Трамп вспоминал на Генассамблее, что когда был молодым, то участвовал в тендере на строительство помещения здания ООН. Он предложил за 500 миллионов сделать из него королевский дворец с мрамором, хрусталем, использовать самые современные материалы, но ему отказали,
– вспомнил Олег Рыбачук.
В конце концов тендер выиграл человек, который сократил бюджет до 4 – 5 миллионов долларов. Трамп заметил, что теперь мрамора нет вообще, телесуфлер не работает. Так мы видим, что на самом деле волнует и интересует американского президента.
Что еще говорил Трамп на Генассамблее?
- Лидер США похвалил Украину за то, что она успешно противостоит России и останавливает мощную армию. Перед тем Владимир Зеленский рассказал ему, что наши воины освободили 360 квадратных километров территории за последние недели.
- Трамп признал, что ошибся, когда говорил о скором завершении войны. Он сказал, что думал "это будет проще всего", но столкнулся с различными "сюрпризами". В качестве примера, привел тезис о том, что Россия якобы должна была победить за 3 дня.
- Кроме этого Трамп согласился ввести тарифы против России, если она откажется остановить войну. Он заметил, что война "не добавляет ей престижа", а наоборот делает плохой.