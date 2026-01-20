Как заметил в эфире 24 Канала политолог Олег Саакян, от встречи в Давосе не стоило ожидать прорывных договоренностей в сфере гарантий безопасности или экономического сотрудничества с США. Таких иллюзий не было сразу.

По мнению политолога, Украине на руку, что европейцы сейчас концентрируются на вопросе Гренландии. Во-первых, не надо иметь напрасных иллюзий, что международными договорами о сотрудничестве или гарантиях безопасности можно реально гарантировать мир.

Мы видим, что мировой порядок нарушен, международное право фактически умерло. В таких условиях никто не имеет желания соблюдать хоть какие-то договоры. Но на ситуацию может повлиять реальная готовность к решительным шагам.

Тема Гренландии – это то, что позволяет Европе сплотиться и повысить общий уровень своей решимости. Соответственно, это влияет на общую силу, а способность к субъектности растет,

– подчеркнул Олег Саакян.

Сегодня вопрос острова стал самым острым вызовом для европейской безопасности, даже большим, чем российско-украинская война. Ведь в вопросе войны все понятно, 80% договоренностей уже достигли, теперь надо приложить усилия, чтобы дожать Россию. Поэтому встреча в Давосе не принесла бы никакого прорыва.

Зато Гренландия сейчас требует от Европы согласованной позиции, устойчивости, решимости и готовности играть геополитическую игру. Европейцам нужно найти силы договориться о дальнейшем ходе событий, иметь общие правила игры.

Важно! В начале января 2025 года Дональд Трамп усилил риторику относительно Гренландии. Он заявил о желании купить или даже аннексировать остров. По его мнению, так удастся защитить США от угрозы со стороны России или Китая, которые могут контролировать Гренландию.

Если сейчас Европе удастся продемонстрировать единство в вопросе Гренландии перед Соединенными Штатами – это будет иметь эффект для российско-украинской войны. Если перед лицом вызова вокруг Гренландии Европа не будет способна этого сделать – тогда она не сдала экзамен.

Украине важно максимально использовать фактор Гренландии для того, чтобы актуализировать вопросы и механизмы которые нам необходимы. Тогда тема острова станет локомотивом там, где нашему государству пока не удавалось подвинуть позицию Европы.

Думаю, то, что Зеленский отменил визит в Давос – это правильное решение. Ничего хорошего там бы не произошло пока Европа не создаст благоприятную повестку дня. Если состоится встреча и определенная деэскалация риторики, то Зеленский может оперативно приехать в Давос, встретиться с Трампом, Прорывов все равно не будет, но по крайней мере Украина не попадет в ловушку,

– подчеркнул Олег Саакян.

Ведь если поехать сейчас, то ситуация со скандалом в Овальном кабинете может повториться. Причина в том, что официальный Киев пока не имеет ответов на неудобные вопросы, в частности по Гренландии, Совете мира Трампа и многих других.

