Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог Олег Саакян, від зустрічі у Давосі не варто було очікувати проривних домовленостей у сфері гарантій безпеки чи економічної співпраці зі США. Таких ілюзій не було одразу.

Дивіться також Найголовніше та найважче завдання Трампа: чи допоможе форум у Давосі встановити мир

Гренландія стала новим безпековим викликом для Європи

На думку політолога, Україні на руку, що європейці зараз концентруються на питанні Гренландії. По-перше, не треба мати марних ілюзій, що міжнародними договорами про співпрацю чи гарантії безпеки можна реально гарантувати мир.

Ми бачимо, що світовий порядок порушений, міжнародне право фактично померло. У таких умовах ніхто не має бажання дотримуватися хоч якихось договорів. Але на ситуацію може вплинути реальна готовність до рішучих кроків.

Тема Гренландії – це те, що дає змогу Європі згуртуватися і підвищити загальний рівень своєї рішучості. Відповідно, це впливає на загальну силу, а здатність до суб'єктності зростає,

– наголосив Олег Саакян.

Сьогодні питання острова стало найгострішим викликом для європейської безпеки, навіть більшим, ніж російсько-українська війна. Адже в питанні війни все зрозуміло, 80% домовленостей уже досягли, тепер треба докласти зусиль, щоб дотиснути Росію. Тому зустріч у Давосі не принесла б ніякого прориву.

Натомість Гренландія зараз потребує від Європи узгодженої позиції, стійкості, рішучості та готовності грати геополітичну гру. Європейцям потрібно знайти сили домовитися щодо подальшого перебігу подій, мати спільні правила гри.

Важливо! На початку січня 2025 року Дональд Трамп посилив риторику щодо Гренландії. Він заявив про бажання купити або навіть анексувати острів. На його думку, так вдасться захистити США від загрози з боку Росії чи Китаю, які можуть контролювати Гренландію.

Як плани Трампа на Гренландію впливають на війну в Україні?

Якщо зараз Європі вдасться продемонструвати єдність у питанні Гренландії перед Сполученими Штатами – це матиме ефект для російсько-української війни. Якщо перед обличчям виклику навколо Гренландії Європа не буде здатна цього зробити – тоді вона не склала іспит.

Україні важливо максимально використати фактор Гренландії для того, щоб актуалізувати питання і механізми які нам необхідні. Тоді тема острова стане локомотивом там, де нашій державі поки не вдавалося посунути позицію Європи.

Думаю, те, що Зеленський скасував візит у Давос – це правильне рішення. Нічого хорошого там би не відбулося поки Європа не створить сприятливий порядок денний. Якщо відбудеться зустріч і певна деескалація риторики, то Зеленський може оперативно приїхати в Давос, зустрітися з Трампом. Проривів не буде, але принаймні Україна не потрапить у пастку.

– підкреслив Олег Саакян.

Адже якщо поїхати зараз, то ситуація зі скандалом в Овальному кабінеті може повторитися. Причина в тому, що офіційний Київ поки не має відповідей на незручні питання, зокрема щодо Гренландії, Ради миру Трампа й багатьох інших.

Що відбувається у Давосі: останні новини з економічного форуму