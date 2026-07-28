Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отметил в эфире 24 Канала , что для Украины благоприятный момент для того, чтобы на дипломатическом уровне договориться с США по важным для нее вопросам. Отметим, что президент Украины прибыл в Вашингтон на прощание с Линдси Грэмом , на котором присутствует большое количество мировых политиков.

Украине точно о чем сказать

Джигун подчеркнул, что сегодня для Украины очень благоприятный момент для того, чтобы заключить договоренности с США, ведь у нее много положительных сведений.

Каждое утро видим цифры по российским потерям не только людей, но и техники и энергетических объектов. В то же время Украина на медийном направлении сейчас оказывает определенное содействие благодаря приезду в Киев разных протрамповских персонажей .

– подчеркнул он.

Все это, по его мнению, создает необходимый фон для того, чтобы найти общий язык с американской стороной и получить определенное тактическое преимущество от договоренностей, которые могут быть достигнуты в Соединенных Штатах.

Что касается Украины, то и ее повестка дня неизменна. Это, прежде всего, защита украинского неба. Для этого, в частности, нужно всячески ускорять развитие в Украине инфраструктуры для начала производства ракеты для Patriot. Также необходимо дожимать Россию в контексте санкций,

– заметил Максим Джигун.

Он выразил надежду, что именно в честь Линдси Грэма Палата представителей с Сенатом примут решение в отношении России и ее торговых партнеров.

Политолог рассказал, о чем будут договариваться Зеленский и Трамп: смотрите видео

"Сейчас у Соединенных Штатов есть впервые шанс уйти контролируемый конфликт с Индией и Китаем, но при этом побуждать их не покупать российские энергоресурсы. В то же время можно отрицать, что ситуация в Ормузском проливе не позволяет отказываться от каких-либо ресурсов. Соединенными Штатами могут возобновиться договоренности по этому направлению", – предположил политолог.

Поэтому, по его мнению, Украине точно есть о чем сказать, о чем попросить и что предложить в свою очередь. Есть надежда, что все эти положительные факторы, которые сейчас имеет Украина перед осенью, будут вмонтированы в этот переговорный процесс.

Напомним, что по официальным данным, темами общения Зеленского и Трампа станут оборонное сотрудничество, возможность изготовления ракет для Patriot в Украине и законопроект Линдси Грэма по усилению санкций против России и покупающих энергоносители стран.

Также, по словам президента Украины, приоритет в разговоре с Трампом – "антибалистика и стратегическое сотрудничество с Америкой".