Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун зазначив в ефірі 24 Каналу, що наразі для України сприятливий момент для того, щоб на дипломатичному рівні домовитися із США щодо важливих для неї питань. Зазначимо, що президент України прибув до Вашингтону на прощання із Ліндсі Гремом, на якому будуть присутня велика кількість світових політиків.

Україна точно має про що сказати

Джигун наголосив, що сьогодні для України дуже сприятливий момент для того, щоб укласти домовленості із США, адже вона має багато позитивних зведень.

Кожного ранку бачимо цифри по російських втратах не тільки людей, а й техніки і також енергетичних об'єктів. Водночас Україна на медійному напрямку зараз має певне сприяння завдяки приїзду до Києва різних протрампівських персонажів,

– підкреслив він.

Все це, на його думку, створює необхідне тло для того, щоб порозумітися з американською стороною і отримати певну тактичну перевагу від домовленостей, які можуть бути досягнуті у Сполучених Штатах.

Щодо України, то й неї порядок денний незмінний. Це насамперед захист українського неба. Для цього, зокрема, потрібно всіляко пришвидшувати розбудову в Україні інфраструктури для початку виробництва ракети для Patriot. Також необхідно дотискати Росію в контексті санкцій,

– зауважив Максим Джигун.

Він висловив сподівання, що саме на честь Ліндсі Грема Палата представників із Сенатом ухвалять рішення щодо до Росії і її торгівельних партнерів.

Політолог розповів, про що домовлятимуться Зеленський і Трамп: дивіться відео

"Зараз у Сполучених Штатів є вперше шанс піти контрольований конфлікт із Індією і Китаєм, але при цьому спонукати їх не купувати російські енергоресурси. Водночас можна заперечити на це, що ситуація в Ормузькій протоці не дозволяє відмовлятись від будь-яких ресурсів. Але все ж таки варто зважати, що це рішення не приймається моментально. І також є певні ознаки того, що між Іраном і Сполученими Штатами можуть відновитися домовленості по цьому напрямку", – припустив політолог.

Тому, на його думку, Україна точно має про що сказати, про що попрохати і що запропонувати своєю чергою. Є сподівання, що всі ці позитивні фактори, які має зараз Україна перед осінню, будуть вмонтовані в цей переговорний процес.

Нагадаємо, що за офіційними даними, темами спілкування Зеленського та Трампа стануть оборонна співпраця, можливість виготовлення ракет для Patriot в Україні та законопроєкт Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії та країн, що купують енергоносії.

Також, за словами президента України, пріоритет в розмові з Трампом – "антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою".