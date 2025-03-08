Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

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Какие противоречивые заявления сделал Трамп с начала президентства

С момента возвращения на пост президента США Дональд Трамп использовал тактику, когда часто противоречил сам себе, иногда даже в один и тот же день. Эти несоответствия создают для американской общественности нарративы, позволяя людям выбирать, во что они хотят верить относительно намерений президента.

Трамп долгое время имел дело с искажениями и ложью, в том числе во время своего первого срока. Но теперь его разногласия становятся более наглыми и выразительными.

Он так много говорит, что вы не можете точно понять его намерения. Реальность нашего современного информационного мира заключается в том, что вы можете выбирать то, во что хотите верить

– сказал Джулиан Э. Зелизер, профессор истории из Принстона и редактор книги-эссе о первом сроке господина Трампа.

Через несколько часов после вступления в должность господин Трамп помиловал бунтовщиков 6 января, напавших на офицеров Капитолийской полиции, что противоречило его официальной поддержке правоохранительных органов.

Свои первые недели он унижал политику разнообразия, справедливости и равноправия. Он даже обвинил усилия по обеспечению разнообразия в Федеральном управлении гражданской авиации в смертельной авиакатастрофе над рекой Потомак. Однако через несколько часов американский лидер отступился.

Внешнеполитические заявления Трампа так же озадачивают.

Так, в прошлом месяце после ошеломляющего заявления, что Соединенные Штаты стремятся взять Сектор Газа под свой контроль, навсегда переселить палестинское население оттуда и восстановить приморский анклав как "Ривьеру на Ближнем Востоке", президент США несколько раз менял свое предложение в течение двух недель, прежде чем сказать, что это была лишь рекомендация.

Во время обращения к Конгрессу американский президент предложил Гренландии выбрать, хотят ли они вступать в Соединенные Штаты. Через несколько минут он сказал, что жители острова не имеют выбора по этому вопросу, и станут территорией страны.

Относительно Украины Трамп в посте в соцсети назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Позже, когда Трампа журналисты спросили, верит ли он в это, то тот ответил: "Я это сказал? Я не могу поверить, что я это сказал".

Зачем Трамп использует подобную тактику

Официальные лица Белого дома утверждают, что, особенно в вопросах внешней политики, Трамп демонстрирует свое мастерство жесткого переговорщика, чьи месседжи приспосабливаются к текучести серьезных ситуаций.

Помощник президента США на условиях анонимности сказал, что неоднозначность господина Трампа по ситуации на Ближнем Востоке и в Украине "подтолкнула оба региона к миру".

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что опрос по Дональду Трампу показал, что его заявления резонируют с вопросами, которые имеют значение для американцев.

Американская общественность имеет широкие возможности слушать слова президента Трампа непосредственно, когда он обращается к прессе, и непосредственно к американскому народу почти ежедневно. Он является наиболее доступным и прозрачным президентом в американской истории,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

На протяжении своей карьеры бизнесмена и политика господин Трамп стал известным как заключением соглашений, так и устранением противоречий. Тони Шварц, автор книги о Трампе "Искусство сделки", сказал, что у президента одна цель.

"Его целью никогда является не точность, а доминирование", – написал Шварц.

Но эксперты говорят, что диссонанс может стать опасным. Джейсон Стэнли, профессор Йельского университета, который написал книги о пропаганде и стирании истории отметил, что когда вы подрываете последовательность и общее ощущение реальности, то вы подрываете основу демократии.

Стэнли также сказал, что разногласия Трампа сводятся к простой истине: "Если вы постоянно противоречите себе – вы постоянно лжете".