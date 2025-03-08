Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

До теми Трамп погрожує Путіну "порожніми" санкціями, – ексрадник президента США

Які суперечливі заяви зробив Трамп з початку президентства

З моменту повернення на посаду президента США Дональд Трамп використовував тактику, коли часто суперечив сам собі, іноді навіть в один і той самий день. Ці невідповідності створюють для американської громадськості наративи, дозволяючи людям обирати, у що вони хочуть вірити щодо намірів президента.

Трамп довгий час мав справу зі спотвореннями та брехнею, в тому числі під час свого першого терміну. Але тепер його розбіжності стають більш нахабними та виразнішими.

Він так багато говорить, що ви не можете точно зрозуміти його наміри. Реальність нашого сучасного інформаційного світу полягає в тому, що ви можете вибирати те, у що хочете вірити

– сказав Джуліан Е. Зелізер, професор історії з Принстона та редактор книги-есе про перший термін пана Трампа.

За кілька годин після вступу на посаду пан Трамп помилував бунтівників 6 січня, які напали на офіцерів Капітолійської поліції, що суперечило його офіційній підтримці правоохоронних органів.

Свої перші тижні він принижував політику різноманітності, справедливості та рівноправності. Він навіть звинуватив зусилля щодо забезпечення різноманіття у Федеральному управлінні цивільної авіації у смертельній авіакатастрофі над річкою Потомак. Проте через кілька годин американський лідер відступився.

Зовнішньополітичні заяви Трампа так само спантеличують.

Так, минулого місяця після приголомшливої ​​заяви, що Сполучені Штати прагнуть взяти Сектор Гази під свій контроль, назавжди переселити палестинське населення звідти та відновити приморський анклав як "Рив'єру на Близькому Сході", президент США кілька разів змінював свою пропозицію протягом двох тижнів, перш ніж сказати, що це була лише рекомендація.

Під час звернення до Конгресу американський президент запропонував Гренландії обрати, чи хочуть вони вступати до Сполучених Штатів. Через кілька хвилин він сказав, що жителі острова не мають вибору щодо цього питання, і стануть територією країни.

Щодо України Трамп у пості у соцмережі назвав президента Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Пізніше, коли Трампа журналісти запитали, чи вірить він у це, то той відповів: "Я це сказав? Я не можу повірити, що я це сказав".

Навіщо Трамп використовує подібну тактику

Офіційні особи Білого дому стверджують, що, особливо в питаннях зовнішньої політики, Трамп демонструє свою майстерність жорсткого перемовника, чиї меседжі пристосовуються до плинності серйозних ситуацій.

Помічник президента США на умовах анонімності сказав, що неоднозначність пана Трампа щодо ситуації на Близькому Сході та в Україні "підштовхнула обидва регіони до миру".

Речниця Білого дому заявила, що опитування щодо Дональда Трампа показало, що його заяви резонують з питаннями, які мають значення для американців.

Американська громадськість має широкі можливості слухати слова президента Трампа безпосередньо, коли він звертається до преси, і безпосередньо до американського народу майже щодня. Він є найбільш доступним та прозорим президентом в американській історії,

– заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Упродовж своєї кар'єри бізнесмена та політика пан Трамп став відомим я як укладанням угод, так і усуненням суперечностей. Тоні Шварц, автор книги про Трампа "Мистецтво угоди", сказав, що у президента одна мета.

"Його метою ніколи є не точність, а домінування", – написав Шварц.

Але експерти кажуть, що дисонанс може стати небезпечним. Джейсон Стенлі, професор Єльського університету, який написав книги про пропаганду та стирання історії зазначив, що коли ви підриваєте послідовність та спільне відчуття реальності, то ви підриваєте основу демократії.

Стенлі також сказав, що розбіжності Трампа зводяться до простої істини: "Якщо ви постійно суперечите собі – ви постійно брешете".