Такой шаг стал еще одним примером растущей роли женщин в войне против России, которая все больше превращается не только на вооруженное, но и на культурное противостояние. Об отважных украинских защитниц, которые бросают россиянам вызов, рассказали в Forbes, передает 24 Канал.

Смотрите также Подбросили наркотики в посылку: известны новые детали о гражданине Индии, который сдался в плен ВСУ

Как женщины Сил обороны Украины шутят над противником?

По официальным данным, в ВСУ служит около 70 тысяч женщин, и только примерно 5,5 тысяч из них находятся непосредственно на передовой.

Хотя предубеждения относительно женщин на войне до сих пор иногда сохраняются, общественное отношение к ним изменилось.

Интересно! В 2018 году равенство в армии поддерживали чуть больше половины украинцев, то после начала полномасштабной войны – уже около 80 процентов.

В мае бригада "Хартия" Нацгвардии объявила первую кампанию по набору женщин. В то же время украинские медиа рассказывают о женских подразделениях, в частности о "Ведьм Бучи" – мобильную группу противовоздушной обороны с красноречивым названием, что полю

есть на вражеские дроны.



Военнослужащие подразделения "Ведьмы Бучи" / Фото: Добровольцы Бучи

Ее участницы днем работают в гражданских профессиях, а ночью защищают небо, преодолевая страх и бессилие перед атаками. Весной силы беспилотных систем начали формирование нового подразделения "Гарпии", в котором пилотами дронов будут преимущественно женщины.

Аналитики Forbes утверждают, что это должно способствовать привлечению новых операторов и одновременно раздражать российских военных, для которых поражение от женщины воспринимается как унижение.

Среди самых известных пилоток – Екатерина Троян, которая погибла в июне 2025 года после более тысячи боевых вылетов. Ее яркий образ с синими волосами стал символом независимости.

Другая оператор, 19-летняя "Юнга", рассказывает, что сначала ее не воспринимали серьезно, но после боевых действий все изменилось.

По ее словам, настоящее обучение начинается именно на фронте, где приходится мгновенно принимать решения. Украина даже в названиях вооружения подчеркивает женское участие в войне.



Розовый дрон, который атакует россиян / Фото Стерненко

К тому же новая крылатая ракета FP-5 Flamingo получила такое название именно благодаря женщине из команды разработчиков, а розовые дроны Sting стали заметным символом того, что украинские женщины принимают активное участие в защите страны.

Количество эффективных женщин-операторов дронов в Украине свидетельствует о том, что женщины могут успешно выполнять боевые функции. Ожидайте, что в будущем все больше ярко-розовых дронов будут терроризировать российские войска,

– резюмировали в Forbes.

Между тем в России женщины имеют совсем другую роль – вместо участия в боевых действиях их привлекают к патриотическим мероприятиям, где они получают цветы и подарки как матери или вдовы солдат.

Женщины в Силах обороны: последние новости