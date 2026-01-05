Бардак лише посилюється, – політик зі США оцінив вплив операції проти Мадуро на рейтинг Трампа

США провели військову операцію у Венесуелі, як наслідок – заарештували її президента Мадуро. Популярність американського лідера Трампа від цієї ситуації навряд чи зросте.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін, прогнозуючи, що через посилення конфронтації з Венесуелою можуть розпочатися певні процеси, які будуть покликані на дестабілізацію ситуації.

Дивіться також Повалення режиму Мадуро: як відреагував світ на спецоперацію США у Венесуелі

США атакували Венесуелу: який сигнал дав Трамп?

Громадський діяч припустив, що після атак США на Венесуелу, затримання президента країни й взяття у свої руки керування цією державою, звідти в Сполучені Штати можуть ринути біженці.

Бардак лише посилюється. Я не можу звинувачувати венесуельців, бо вони опинилися під контролем диктатора. Вони ні з ким не воюють і не починали. Вони просто страждали під цим диктатором. Звісно, що мить, коли для нього настала кара, для венесуельців прекрасна,

– озвучив Рашкін.

Одночасно з цим, як зазначив громадський діяч, це вкрай тривожний сигнал для всіх інших та й самої Венесуели в майбутньому. Адже, з його слів, тепер народу цієї країни доведеться обирати нового президента, який повинен сподобатись Дональду Трампу.

"Інакше американці можуть викрасти і його. Значить і Україні треба буде обирати президента, якого має схвалити Трамп, бо теж його можуть вивезти. Всім потрібно обирати того лідера, який йому буде до вподоби. Коли я бачу такий бардак, що починається, мені дуже важко верещати: "Ура", – пояснив Рашкін.

До відома! Сенатор США Ліндсі Грем поділився, що заарештованому нині Мадуро Сполучені Штати до початку військової операції пропонували покинути владу і виїхати до Туреччини. Він відмовився від цього. Тепер експрезидент Венесуели перебуває в американській в'язниці у Нью-Йорку.

Зі слів громадського діяча, він, як людина, яка проживає у Сполучених Штатах, вважає, що Трамп займається нерозсудливою політикою, яка матиме негативні наслідки. Він поділився, що чим більше про це замислюється, тим сильніше в нього виникає занепокоєння.

Коли починаєш думати про всі рівні цього бардаку, ворота пекла, які завжди радий відкрити цей президент, сподіваючись, що все вийде суперово, а економіка показуватиме "плюс", то це лякає,

– розповів Рашкін.

Він підсумував, що з його боку це не захист диктатора Ніколаса Мадуро, а захист системи й схеми, в яких народ може обирати своїх лідерів, мати на це право.

Що відбувається у Венесуелі після затримання Мадуро?