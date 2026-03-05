Радники Трампа стурбовані операцією проти Ірану і закликають швидше "оголосити перемогу", – CNN
- Радники Трампа стурбовані можливими політичними наслідками та втратою підтримки громадськості через операцію проти Ірану.
- Деякі радники закликають Трампа якнайшвидше завершити дії в Ірані та "оголосити перемогу" через ризик затяжної війни.
В оточенні Дональда Трампа є радники, які дуже стурбовані перспективами кампанії проти Ірану. Коло американського президента вважає, що варто якнайшвидше завершувати цю операцію.
Про це йдеться у матеріалі CNN.
Цікаво Війна в Ірані може "обезброїти" Україну: Reuters попереджає про нову небезпеку
Що думає оточення Трампа про операцію в Ірані?
Уже через кілька днів після початку боїв в Ірані багато хто з оточення Дональда Трампа прагне, щоб США негайно вийшли із цієї кампанії.
За словами кількох обізнаних джерел, операція США в Ірані спричинила побоювання серед помічників і радників Трампа щодо політичних наслідків втягування країни в тривалу війну без чіткої кінцевої мети та з малою підтримкою громадськості.
Всередині адміністрації глави Білого дому помічники досі намагаються зрозуміти, чому країна розпочала операцію і що саме буде далі.
Журналісти наголошують, що іранська кампанія загалом непопулярна серед американців. За даними попередніх опитувань, виборці побоюються чергового конфлікту на Близькому Сході та не мають чіткого уявлення про цілі адміністрації. Це також призвело до розколу серед діячів руху MAGA, частково побудованого на обіцянці Трампа 2016 року "відмовитись від провальної політики державотворення та зміни режиму".
В адміністрації Трампа також побоюються, що кампанія може перерости у затяжну війну без чітко визначених цілей і без помітних політичних дивідендів. Вони застерігають, що США неминуче зіткнуться з новими військовими втратами.
Крім того, війна на Близькому Сході вже спричинила турбулентність на фондових ринках і зростання цін на енергоносії, що може вплинути на настрої виборців.
Один зі співрозмовників, який поділився своєю думкою, назвав продовження війни "політичним ризиком без жодних застережень" і додав, що залишається лише "сподіватися, що все не піде зовсім не так".
Водночас Дональда Трампа надихнули перші успіхи операції – зокрема ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та ураження ключових об’єктів. Він, імовірно, сприйняв це як сигнал, що американське суспільство підтримає подальше продовження кампанії.
Однак деякі радники та інші люди з його оточення намагаються переконати президента у протилежному. Вони закликають якнайшвидше завершити заплановані дії та "оголосити перемогу", щойно це можна буде зробити хоча б відносно переконливо.
До речі, політтехнолог Тарас Загородній заявив в етері 24 Каналу, що цілком ймовірно, що США можуть домовитися з курдами й залучити їх до наземної операції. Але, за словами експерта, поки незрозуміло, як американці візьмуть під контроль нафту Ірану.
Що США планують робити в Ірані далі?
Генерал армії США Ден Кейн заявив, що США планують розширити операції вглиб Ірану після отримання переваги в повітрі. Водночас очільник Пентагону Піт Гегсет зазначив, що США прискорюють військові дії та планують узяти повний контроль над іранським небом у межах тижня.
Лідер меншості Палати представників США Хакім Джеффріс заявив, що Трамп не надав йому жодних конкретних пояснень дій США в Ірані. За словами американського лідера, ця війна може тривати ще декілька тижнів.
Командувач американських сил на Близькому Сході зазначив, що США спільно з Ізраїлем в межах операції "Епічна лють" проти Ірану знищили 17 іранських кораблів, включно з підводним човном. Тож відтепер в Аравійській затоці, Ормузькій протоці та Оманській затоці більше не перебуває жодного іранського судна.