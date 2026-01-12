Укр Рус
12 січня, 09:46
"Виконувач обов'язків президента Венесуели": Трамп зробив дивний допис у мережі

Поліна Буянова
Основні тези
  • Дональд Трамп опублікував скриншот, на якому його названо "виконувачем обов'язків президента Венесуели" з 2026 року, хоча на реальній сторінці Вікіпедії цього немає.
  • Після затримання Ніколаса Мадуро, Делсі Родрігес стала тимчасовою президенткою Венесуели, але США не визнають її легітимною лідеркою.

Президент США Дональд Трамп опублікував нібито скриншот сторінки з Вікіпедії, де його названо "виконувачем обов'язків президента Венесуели".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію політика в його соцмережі Truth Social.

Що відомо про дивний допис Трампа?

На опублікованому скриншоті можна побачити, що Дональд Трамп нібито обійняв посаду виконувача обов'язків президента у січні 2026 року – тобто після операції США у Венесуелі.

Водночас на реальній сторінці у Вікіпедії такого формулювання вочевидь немає.

Трамп нібито став виконувачем обовʼязків президента Венесуели / Скриншот з соцмереж Трампа

Нагадаємо, після затримання Ніколаса Мадуро віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес склала присягу як тимчасова президентка. Вона пообіцяла "не відпочивати жодної хвилини", щоб гарантувати мир і духовний, економічний і соціальний спокій.

Водночас держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не визнають віцепрезидентку Венесуели Делсі Родрігес легітимною лідеркою країни. 

Операція США у Венесуелі: коротко

  • У ніч з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели – Каракасу. Цілями атаки стали урядові будівлі та військові бази Венесуели. Згодом стало відомо, що американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.
     

  • Їх обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання кулеметів і вибухових пристроїв проти США.
     

  • За даними WP, кардинал Ватикану П'єтро Паролін зустрічався з послом США при Святому Престолі Браяном Берчем, і під час розмови він закликав, щоб Вашингтон дозволив Ніколасу Мадуро втекти до Росії. Натомість Росія б залишила Венесуелу в обмін на досягнення бажаного в Україні. 