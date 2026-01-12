"Виконувач обов'язків президента Венесуели": Трамп зробив дивний допис у мережі
- Дональд Трамп опублікував скриншот, на якому його названо "виконувачем обов'язків президента Венесуели" з 2026 року, хоча на реальній сторінці Вікіпедії цього немає.
- Після затримання Ніколаса Мадуро, Делсі Родрігес стала тимчасовою президенткою Венесуели, але США не визнають її легітимною лідеркою.
Президент США Дональд Трамп опублікував нібито скриншот сторінки з Вікіпедії, де його названо "виконувачем обов'язків президента Венесуели".
Про це повідомляє 24 Канал
Що відомо про дивний допис Трампа?
На опублікованому скриншоті можна побачити, що Дональд Трамп нібито обійняв посаду виконувача обов'язків президента у січні 2026 року – тобто після операції США у Венесуелі.
Водночас на реальній сторінці у Вікіпедії такого формулювання вочевидь немає.
Нагадаємо, після затримання Ніколаса Мадуро віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес склала присягу як тимчасова президентка. Вона пообіцяла "не відпочивати жодної хвилини", щоб гарантувати мир і духовний, економічний і соціальний спокій.
Водночас держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не визнають віцепрезидентку Венесуели Делсі Родрігес легітимною лідеркою країни.
Операція США у Венесуелі: коротко
У ніч з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели – Каракасу. Цілями атаки стали урядові будівлі та військові бази Венесуели. Згодом стало відомо, що американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.
Їх обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання кулеметів і вибухових пристроїв проти США.
За даними WP, кардинал Ватикану П'єтро Паролін зустрічався з послом США при Святому Престолі Браяном Берчем, і під час розмови він закликав, щоб Вашингтон дозволив Ніколасу Мадуро втекти до Росії. Натомість Росія б залишила Венесуелу в обмін на досягнення бажаного в Україні.