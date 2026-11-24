В адміністрації Дональда Трампа бізнесові інтереси можуть переважати національну безпеку США. Показовим став кейс Nvidia, який оголив втручання Білого дому в корпоративне управління та суперечливі рішення щодо Китаю. Водночас такий підхід може послаблювати позиції Вашингтона у світі й залишати Україну без реальних гарантій захисту.

В адміністрації Дональда Трампа бізнесові інтереси можуть переважати національну безпеку США. Показовим став кейс Nvidia, який оголив втручання Білого дому в корпоративне управління та суперечливі рішення щодо Китаю. Водночас такий підхід може послаблювати позиції Вашингтона у світі й залишати Україну без реальних гарантій захисту.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому Трамп ставить гроші вище за політичні принципи, чи зможе Конгрес обмежити його вплив і чому обіцянки США щодо безпеки України можуть виявитися порожніми. Також він розповів, як Європі варто реагувати на погрози Путіна та чому час перестати боятися кремлівського блефу.

Бізнес замість національної безпеки: кейс Nvidia

Аналізуючи останні дії Дональда Трампа, виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн вказує на безпрецедентне втручання американського уряду в корпоративне управління. Повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора Nvidia відбулося не за власним бажанням ради директорів компанії, а під прямим тиском Трампа.

Ситуація ускладнюється тим, що уряд США володіє часткою в Nvidia, що створює парадокс: республіканський президент, який нібито виступає проти соціалізму, фактично реалізує механізми державного контролю над незалежним бізнесом.

Найбільша загроза в цій історії – ігнорування шпигунського фактору. За словами Епштейна, партнерка Хуанга мала регулярні контакти з китайською розвідкою. Аргументи про те, що очільник однієї з найважливіших технологічних компаній світу міг не знати про статус своєї супутниці, є нереалістичними, враховуючи рівень його особистої охорони.

Наслідком цієї співпраці стало отримання Китаєм чипів Nvidia на кілька мільярдів доларів в обхід американського законодавства. Ці технології є критично важливими для розвитку систем штучного інтелекту. Після новин про повернення Хуанга акції Nvidia злетіли на 30%, що викликає логічне запитання щодо того, хто з оточення Трампа міг збагатитися на інсайдерській торгівлі.

Гроші перемагають принципи: кадрові та геополітичні рішення

Кейс Nvidia є лише симптомом ширшої проблеми: нова адміністрація мислить виключно категоріями бізнесу, а не національних інтересів. Епштейн наводить приклад внутрішньої боротьби в команді Трампа між прокитайськи налаштованим Говардом Лутніком та прихильниками більш принципової позиції – Марко Рубіо і Скоттом Бессентом.

Перемога Лутніка доводить, що в будь-якому конфлікті між моральними принципами та грошима в орбіті Трампа завжди перемагатимуть гроші.

Такий підхід призводить до втрати Сполученими Штатами глобального впливу, який стрімко перехоплює Китай. Трамп і його оточення не сприймають світ через призму національних держав чи ідеологічного протистояння.

Для них існує лише глобальний ринок і можливість заробітку. Саме тому Трамп легко піддається маніпуляціям з боку таких лідерів, як Сі Цзіньпін і Путін, які вміло грають на його его та бізнес-інтересах.

Конгрес як остання лінія оборони

Попри тривожні тенденції в Білому домі, залишається надія на американський Конгрес. Демократична партія, яка здобуває близько 260 місць у Палаті представників, має шанс заблокувати найбільш деструктивні ініціативи президента. Для ухвалення нового пакета допомоги Україні обсягом 15 мільярдів доларів демократам доведеться вибудувати коаліцію з адекватними республіканцями.

Щоб подолати філібастер у Сенаті, знадобляться голоси чотирьох республіканців, а для подолання президентського вето – одинадцяти. Епштейн впевнений, що це цілком реалістичний сценарій, адже частина Республіканської партії починає усвідомлювати реальну загрозу від осі Москва-Пекін.

Показовою є позиція сенатора Джона Кеннеді, який відкрито критикує Путіна та Сі Цзіньпіна, сигналізуючи про зростаючу втому традиційних республіканців від проросійського курсу оточення Трампа.

Чому американські гарантії безпеки нічого не варті

У контексті російсько-української війни транзакційний підхід Білого дому робить будь-які обіцянки Вашингтона ілюзорними. Ідеї Джареда Кушнера щодо надання Україні паперових гарантій безпеки, подібних до 5-ї статті НАТО, Епштейн називає словами на вітрі.

Справжні гарантії безпеки не можуть обмежуватися формальними договорами, як це вже було у 1994 році з Будапештським меморандумом. Для реального стримування Росії необхідна фізична присутність американських або європейських військ на території України чи принаймні на її кордонах, а також створення демілітаризованої зони.

Без цих інструментів Путін просто проігнорує будь-які домовленості та підготує нове вторгнення. Сподіватися, що Трамп стане на захист України в разі нової агресії з боку свого друга Путіна, абсолютно нереалістично.

Блеф Путіна та єдиний вихід для Європи

Оскільки Сполучені Штати за нинішньої адміністрації фактично самоусуваються від ролі гаранта світової безпеки, ініціативу має перехопити Європа. Епштейн наголошує, що європейські країни повинні негайно закрити небо хоча б над західною частиною України.

Головною перешкодою для рішучих дій залишається страх перед ескалацією та початком Третьої світової війни. Однак аналіз попередніх подій доводить, що всі червоні лінії Кремля є фікцією. Розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції, постачання танків, систем HIMARS, винищувачів, удари по Кримському мосту та російських НПЗ – жодна з цих подій не призвела до глобального конфлікту.

Путін діє як геніальний гравець у покер, який має на руках найгірші карти, але майстерно блефує, змушуючи Захід пасувати. У Росії немає ресурсів для глобальної ескалації, тому європейським лідерам час припинити вірити в кремлівський блеф і почати діяти з позиції сили.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative про небезпечну політик Трампа: відео