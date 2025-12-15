Уже за участі військових: у США може відбутися нова зустріч щодо мирного плану

Найближчим часом у Маямі пройдуть переговори робочих Сполучених Штатів та України. Ймовірно, ця зустріч вже відбудеться за участі військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Які переговори можливі у Маямі?

Видання з посиланням на джерела пише, що 2 дні інтенсивних переговорів України, США та європейських лідерів призвели до чіткого прогресу щодо гарантій безпеки, але залишили значні прогалини в питанні території.

За словами співрозмовника Axios, "90%" питань було вирішено між американською та українською сторонами у ході вищезгаданих переговорів, але деякі з нерозв'язаних питань потребують технічного обговорення.

Тому, як повідомив один з американських чиновників, цього тижня, ймовірно, відбудуться переговори "десь у США, можливо, в Маямі", за участі військових, які "дивитимуться на карти" у рамках підготовки мирної угоди.

Що відомо про поточні переговори у Німеччині?