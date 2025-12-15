Уже за участі військових: у США може відбутися нова зустріч щодо мирного плану
- У Маямі плануються переговори між США та Україною щодо мирного плану з можливим залученням військових.
- На попередніх переговорах досягнуто прогресу у сфері безпеки, але залишаються суперечливі питання щодо території.
Найближчим часом у Маямі пройдуть переговори робочих Сполучених Штатів та України. Ймовірно, ця зустріч вже відбудеться за участі військових.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Дивіться також "Можливо, Росія має залишки людяності": Мерц закликав до перемир'я на Різдво
Які переговори можливі у Маямі?
Видання з посиланням на джерела пише, що 2 дні інтенсивних переговорів України, США та європейських лідерів призвели до чіткого прогресу щодо гарантій безпеки, але залишили значні прогалини в питанні території.
За словами співрозмовника Axios, "90%" питань було вирішено між американською та українською сторонами у ході вищезгаданих переговорів, але деякі з нерозв'язаних питань потребують технічного обговорення.
Тому, як повідомив один з американських чиновників, цього тижня, ймовірно, відбудуться переговори "десь у США, можливо, в Маямі", за участі військових, які "дивитимуться на карти" у рамках підготовки мирної угоди.
Що відомо про поточні переговори у Німеччині?
Інший чиновник повідомив, що гарантії безпеки були головним фокусом переговорів. За його словами, Дональд Трамп вважає, що він змусить Росію погодитися на гарантії, подібні до статті 5 НАТО, для України.
Sky News повідомляє, що американський президент задоволений досягнутим прогресом, здобутим у Берліні. Переговори, які тривали в Берліні протягом останніх двох днів, начебто пройшли позитивно.
Володимир Зеленський наголошував, що Україна готова піти на компроміси, навіть на відмову від ідеї вступу до НАТО, але точно не погодиться на втрату територій, які наразі контролює Київ.