Укр Рус
Геополітика Америка Уже за участі військових: у США може відбутися нова зустріч щодо мирного плану
15 грудня, 21:54
2
Оновлено - 22:05, 15 грудня

Уже за участі військових: у США може відбутися нова зустріч щодо мирного плану

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Маямі плануються переговори між США та Україною щодо мирного плану з можливим залученням військових.
  • На попередніх переговорах досягнуто прогресу у сфері безпеки, але залишаються суперечливі питання щодо території.

Найближчим часом у Маямі пройдуть переговори робочих Сполучених Штатів та України. Ймовірно, ця зустріч вже відбудеться за участі військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios

Дивіться також "Можливо, Росія має залишки людяності": Мерц закликав до перемир'я на Різдво 

Які переговори можливі у Маямі?

Видання з посиланням на джерела пише, що 2 дні інтенсивних переговорів України, США та європейських лідерів призвели до чіткого прогресу щодо гарантій безпеки, але залишили значні прогалини в питанні території. 

За словами співрозмовника Axios, "90%" питань було вирішено між американською та українською сторонами у ході вищезгаданих переговорів, але деякі з нерозв'язаних питань потребують технічного обговорення.

Тому, як повідомив один з американських чиновників, цього тижня, ймовірно, відбудуться переговори "десь у США, можливо, в Маямі", за участі військових, які "дивитимуться на карти" у рамках підготовки мирної угоди.

Що відомо про поточні переговори у Німеччині?

  • Інший чиновник повідомив, що гарантії безпеки були головним фокусом переговорів. За його словами, Дональд Трамп вважає, що він змусить Росію погодитися на гарантії, подібні до статті 5 НАТО, для України.

  • Sky News повідомляє, що американський президент задоволений досягнутим прогресом, здобутим у Берліні. Переговори, які тривали в Берліні протягом останніх двох днів, начебто пройшли позитивно.

  • Володимир Зеленський наголошував, що Україна готова піти на компроміси, навіть на відмову від ідеї вступу до НАТО, але точно не погодиться на втрату територій, які наразі контролює Київ.