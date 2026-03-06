Орбан відвідав антитерористичний центр, перед тим, як той викрав інкасаторів з України, – ЗМІ
- 5 березня силовики Антитерористичного центру Угорщини захопили інкасаторські автомобілі, що їхали з Австрії до України.
- Прем'єр-міністр Віктор Орбан відвідав центр у день викрадення.
Безпрецендентна ситуація сталася увечері 5 березня. Силовики Антитерористичного центру Угорщини захопили інкасаторські автомобілі, що законно прямували з Австрії до України.
Виявилося, що в день викрадення українських інкасаторів до Антитерористичного центру навідувався прем'єр країни Віктор Орбан. Про це пише "Європейська правда".
Що відомо про зустріч Орбана з силовиками, які викрали українців?
Візит прем'єра до Антитерористичного центру (ТЕК) відбувся у четвер вранці. Про це свідчать оприлюднені урядом фото та повідомлення угорських джерел видання.
За словами влади, зустріч Орбана з силовиками ТЕК нібито була пов'язана із загостренням ситуації на Близькому Сході і можливими загрозами терактів.
Ми навчилися, що через масову міграцію терористичні організації Близького Сходу облаштувалися та зміцнилися у Західній Європі. Зараз очікуємо, що ці організації та терористичні осередки в Європі можуть бути активізовані. У будь-якому випадку ми захистимо мир і безпеку Угорщини. Тому ми посилили контроль за іноземними особами, які прибувають до країни,
– сказав Віктор Орбан на засіданні Координаційного комітету з протидії тероризму в Будапешті.
- Того ж дня увечері два українські автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини.
- У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників банку. Наразі їхнє місце перебування невідоме. Відповідно до даних GPS-сигналу автомобілі Ощадбанку можуть перебувати у центрі Будапешта.
- Інкасаторські бригади перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота відповідно до міжнародного контракту між австрійським Raiffeisen Bank International та українським Ощадбанком транзитом через Угорщину.
- Пізніше стало відомо, що Угорщина заховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку на закритій території свого Антитерористичного центру. Водночас місце перебування сімох співробітників Ощадбанку, які супроводжували інкасаторські автомобілі, залишається невідомим.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що дії влади Угорщини – це "захоплення заручників і державний тероризм".
- Угорські спецслужби можуть використати затримання українських інкасаторських машин як доказ нібито втручання України у фінансування угорської опозиції.