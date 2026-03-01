Військова операція триватиме, доки ми не досягнемо всіх її цілей, – Трамп закликав КВІР здатися

Дональд Трамп заявив, що операція США в Ірані може тривати близько чотирьох тижнів. Американський лідер закликав прихильників чинного іранського режиму скласти зброю.

Президент США зробив низку заяв за підсумками другого дня американської кампанії проти Ірану.

Дивіться також У Сенаті США не впевнені, що Трамп правильно оцінив загрозу з боку Ірану, – Bloomberg

Що сказав Трамп про операцію США в Ірані?

За словами Трампа, бойові операції тривають у повному обсязі. Вони продовжуватимуться до тих пір, поки США не досягнуть усіх поставлених цілей. А цілі, уточнив політик, є "дуже серйозними".

Президент США закликав КВІР, іранські збройні сили та поліцію скласти зброю. Якщо вони здадуться, тоді отримають повну амністію. А якщо ні – на них чекатиме неминуча загибель.

Окремо Трамп звернувся до всіх іранських патріотів – противників чинного режиму. Він порадив їм скористатися моментом, проявити рішучість та повернути країну. "Америка з вами. Я дав вам обіцянку – і я її виконую. Решта залежить від вас. Ми будемо поруч, щоб допомогти", – наголосив президент.

Нагадаємо, що коли в Ірані масові протести проти влади були у самому розпалі, Дональд Трамп пообіцяв іранському народові допомогти. Втім, тоді це виявилося лише словами. Адміністрація американського президента вирішила знову спробувати домовитися з Іраном щодо ядерної програми шляхом перемовин.

Операція США проти Ірану: останні новини