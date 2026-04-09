Європейці вважають Трампа більшою загрозою, ніж Китай, – Politico

Опитування, проведене в шести європейських країнах, зафіксувало зростання стурбованості політикою Трампа. Також воно продемонструвало бажання європейців посилювати власну автономію та обороноздатність.

В опитуванні взяли участь 6698 респондентів, мінімум 1000 з кожної країни, повідомляє Politico.

Яке ставлення європейців до Трампа?

Опитування, проведене в Польщі, Німеччині, Бельгії, Франції, Іспанії та Італії, показало, що європейці вважають президента США загрозою безпеці. Після свого повернення Трамп посилив розбіжності в НАТО, погрожував анексувати Гренландію і Канаду, намагався послабити економіку союзників тарифами.

Лише 12% і надалі вважають Америку близьким союзником, тоді як 36% – загрозою. Китай вважають загрозою 29% респондентів. У чотирьох країнах назвали США головною загрозою:

Іспанці найбільш негативно ставляться до США – 51 %.

В Італії – 46%.

В Бельгії – 42%.

В Німеччині – 30%.

Польща, мешканці якої мають кордон з Росією і вважають союз з США головною гарантію безпеки, мають інакшу думку – лише 13% негативно ставляться до Штатів.

Водночас Росію і надалі вважають найбільшою загрозою. В Італії – 51%, в той час як в Польщі – 92%.

Як європейці протистоятимуть викликам?

76% респондентів заявили, що підтримають відправку військових своєї країни для захисту союзника по НАТО в разі нападу. Коли мова зайшла про захист члена ЄС, цей відсоток зріс до 81. В кожній з шести країн військова допомога впевнено переважила.

Але тільки 19 % респондентів сказали, що готові захищати власну країну зі зброєю в руках, у разі нападу. 47% готові допомагати як цивільні з логістикою, медициною або цивільним захистом. Натомість 12% розглянуть виїзд з країни.

Більшість опитаних усвідомлюють важливість європейської спроможності захистити себе. У шести країнах 86% вважають, що Європа повинна розвивати власні оборонні можливості. Підтримка глибшої військової інтеграції оцінюється позитивно. 69% респондентів бажають створення спільної європейської військової сили.

Як європейці ставляться до підтримки України?

Питання економічної та військової підтримки України найбільш сильно розколює європейців. Проте відсоток підтримки нашої країни лишається високим.

34% респондентів заявили, що Європа недостатньої допомагає Україні, 31% вважають, що достатньо, а 30% – що забагато. У Німеччині, яка найбільше серед європейців допомагає Україні, 45% вважають, що Європа робить недостатньо. В Італії, яка надає найнижчу частку свого ВВП для допомоги Україні, серед опитаних країн, 42% заявили, що Європа надає занадто велику підтримку.

Зверніть увагу! Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що для нього одна з найбільших змін полягає у тому, що на початку російського вторгнення це не сприймалося європейцями як їхня війна. Вона відбувалася у Європі, але не відчувалася як їхня. Тепер, коли США виглядають так, ніби відходять від НАТО, коли Росія поводиться дедалі сміливіше, коли ми уважніше дивимося на реальний військовий потенціал Заходу в Європі, то стає зрозумілим – російська загроза тепер є загрозою не тільки Україні, але і Європі.

