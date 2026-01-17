"Зеленський готується": Bloomberg розкрив, навіщо йому потрібні зустрічі із Залужним і Притулою

Днями Володимир Зеленський провів зустрічі із популярними українцями – ексголовкомом Валерієм Залужним, громадськими і політичними діячами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком. Цей список людей, з якими бачився президент, говорить про одне: він готується до можливих виборів.

На тлі того, як перспектива виборів стає реалістичнішою, Зеленський дедалі активніше виходить на контакт із потенційними політичними суперниками, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Навіщо Зеленський зустрічався із Залужним, Притулою і Стерненком?

15 січня Володимир Зеленський мав розмову з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, нині послом України у Великій Британії. Відносини між ними погіршилися у 2023 році після провалу українського контрнаступу, що зрештою призвело до відставки генерала.

Раніше цього тижня президент також зустрічався з іншими відомими особами. Серед них – Сергій Притула, колишній телеведучий, чий благодійний фонд допомагає Збройним силам, а також активіст Сергій Стерненко.

Усіх нещодавніх співрозмовників Зеленського об'єднує їхня популярність і роль потенційних суперників на виборах.

"Немає жодних сумнівів, що це відбувається в контексті можливих президентських виборів", – сказав у телефонному коментарі Bloomberg керівник київського Інституту політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами Фесенка, метою зустрічей президента може бути спроба підвищити власну репутацію шляхом асоціації з популярними публічними постатями.

Також Зеленський може намагатися поліпшити відносини з потенційними лідерами опозиції або ж залучити їх до свого табору як союзників.

Хоча президент і далі користується довірою більшості українців, його публічний імідж нещодавно постраждав через найбільший корупційний скандал за час його каденції. Як наслідок – президенту довелося звільнити Андрія Єрмака з посади голови Офісу.

За словами обізнаного джерела, саме відхід Єрмака зробив можливими нещодавні численні зустрічі. Президент обрав такий формат, щоб мати змогу безпосередньо спілкуватися з різними людьми та отримувати від них інформацію.

Серед них – Олександр Кубраков, який обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань інфраструктури до свого звільнення у 2024 році після конфлікту з Єрмаком. Зеленський зустрівся з ним у 16 грудня ввечері.

За словами джерела, заплановано й інші подібні зустрічі.

Зеленський також намагався перехопити ініціативу у потенційних опонентів усередині країни. Так, він звинуватив мера Києва Віталія Кличка, давнього опонента, у неналежній підготовці міста до блекауту та пообіцяв пом'якшити комендантську годину, щоб допомогти мешканцям захиститися від холоду.

Поки що не зрозуміло, хто саме балотуватиметься. Ані Зеленський, ані його головний опонент Залужний не оголошували про намір брати участь у президентських виборах. Однак нещодавні зустрічі свідчать про те, що Зеленський готується до такої можливості. "Він промацує ґрунт і думає про майбутнє", – зауважив Фесенко.

Що відомо про можливі вибори в Україні?