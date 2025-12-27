Трамп має великі очікування від візиту Зеленського, – The New York Post

28 грудня Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться на курорті Мар-а-Лаго у Флориді. Президент США з оптимізмом очікує на візит українця.

Дональд Трамп вважає, що з'явився хороший шанс, зрештою, укласти мирну угоду. Про це він сказав у телефонній розмові з The New York Post 26 грудня вдень, передає 24 Канал.

Що очікує Трамп від зустрічі із Зеленським?

Мені здається, зараз вони (українці – 24 Канал) хочуть цього, і, думаю, Росія також цього хоче. Але щоразу, коли одна сторона готова, інша – ні. Я врегулював вісім воєн, і ця – найскладніша з усіх. Але, думаю, ми зможемо це зробити,

– зазначив політик.

Володимир Зеленський привезе із собою нову 20-пунктну мирну пропозицію. Вона є адаптованою версією 28-пунктного плану, підготовленого у листопаді переговірниками Дональда Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Контрпропозиція України передбачає створення демілітаризованої "вільної економічної зони". Володимир Путін поки не дав відповіді на цю ідею. Основною вимогою Росії залишається передача їй укріплених територій на півночі Донецької області.

Водночас Трамп сказав Politico в окремому інтерв'ю, що поки не підтримує план Зеленського.

Президент України у коментарі Axios заявив, що він "готовий" оголосити референдум щодо можливих територіальних поступок Росії у межах мирного плану.

Місце майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського – елітна резиденція президента в Палм-Біч – може відрізнити цей візит від попередніх поїздок Зеленського до Білого дому.

Трамп відомий тим, що приймає світових лідерів у ролі щедрого господаря та використовує розкішну локацію як інструмент впливу.